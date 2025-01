Sara Carbonero sorprende con este misterioso acompañante tras su ruptura: "A dejarnos llevar"

Sara Carbonero no es muy dada a prodigarse en redes sobre su vida personal. Tras su ruptura con Iker Casillas, la periodista ha intentado darse una oportunidad en plano amoroso en varias ocasiones, la última ha sido con el músico Nacho Taboada con el que al parecer todo apunta a que habría roto después de que se supiera que ambos han dejado de seguirse en Instagram.

Por el momento, no hay confirmación oficial de este cambio en la vida de la reportera, no obstante, lo que sí se sabe es que en el puente de diciembre, la exmujer de Casillas acudió al parque temático Puy du fou, en Toledo, acompañada de un hombre cuya identidad se desconoce.

No se sabe aún si se trata de una posible nueva ilusión o si por el contrario es un conocido más de la periodista. Lo que sí parece claro es que 2024 no ha sido un año fácil para la periodista, así lo ha dejado ver en sus redes sociales, donde ha compartido un emotivo texto sobre el complicado año que ha dejado atrás.

Misterioso acompañante

"Gracias por todo lo que me has enseñado a base de golpes y resiliencia. Gracias por ayudarme a hacer una criba y saber quién sí y quién no. Siempre te recordaré como el peor año de mi vida, pero serás solo eso, un vago recuerdo". Sara Carbonero decía adiós a 2024 el pasado 31 de diciembre con un desgarrador mensaje en redes sociales en el que, haciendo balance del año, confesaba a corazón abierto que había sido 'el peor' de su vida.

Y aunque muchos dieron por hecho que su reflexión hacía mención al delicado trance de salud que atraviesa uno de sus grandes pilares, su madre Goyi Arévalo, con el arranque de 2025 hemos sabido que también se refería a su vida sentimental, ya que después de dos años y medio de relación la periodista y Nacho Taboada han roto.

A falta de confirmación oficial -algo complicado, ya que Sara siempre ha sido muy hermética con su intimidad- a nadie ha pasado por alto que la manchega y el cantante de 'Colectivo panamera' han dejado de seguirse en redes sociales. Y, dejando entrever que el fin de su noviazgo no ha sido precisamente amistoso, él ha borrado de un plumazo las escasas publicaciones que había de la que era su pareja en su perfil de Instagram.

Fue en agosto de 2024 cuando comenzaron los rumores de ruptura que Sara, haciendo una excepción, desmentía de forma tajante en conversación con Gema López para 'Espejo Público'. Reconociendo que habían atravesado una crisis, la presentadora aseguraba que habían apostado por continuar con su relación y dejaba claro que Nacho continuaba siendo uno de sus grandes apoyos y seguiríamos viéndoles juntos.

Sin embargo, con el inicio del nuevo año se ha confirmado que su ruptura es un hecho, y 'Vanitatis' apunta que la ex de Iker Casillas ya ha sido vista con un misterioso acompañante del que, por el momento, se desconoce su identidad. Fue el pasado puente de diciembre cuando Sara visitó el espectáculo temático 'Puy du Fou', en Toledo, acompañada por un hombre con el que no sabemos si mantiene una amistad o si, por el contrario, podría ser su nueva e incipiente ilusión tras poner fin a su historia de amor con Taboada, ya que según testigos su relación era más que especial, y su actitud dejaría clara que su ruptura con el músico se produjo antes de lo que pensamos.