La Seguridad Social regala un ingreso extra a los pensionistas que estén en este listado: 8.942 euros

Las pensiones de jubilación son las prestaciones que un mayor número de personas cobran en España. Son alrededor de seis millones los beneficiarios de las mismas y técnicamente están encuadradas como 'pensiones contributivas', ya que su importe depende de la contribución que cada individuo haya realizado a la caja común de la Seguridad Social durante su vida laboral. Y, según fijó por ley la última reforma de las pensiones, todas las prestaciones contributivas, sea cual sea el Gobierno de turno, suben cada año al mismo nivel que el IPC, para mantener así su poder adquisitivo.

En consecuencia, la pensión media de jubilación, de 1.441 euros al mes, subirá 40 euros al mes, hasta los 1.481 euros. En 2025 será el cuarto año en el que rige la nueva fórmula que el antiguo ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, pactó con patronal y sindicatos para revalorizar automáticamente las prestaciones contributivas cada año. Esta es el resultante de calcular la media de la inflación entre diciembre del año anterior y noviembre del presente. Lo que ha acabado resultando para el próximo ejercicio ese 2,8%.

Complemento

El complemento a mínimos es una cantidad complementaria que se añade al importe de la pensión, en su modalidad contributiva, cuando no alcance el mínimo fijado legalmente y que puedes consultar aquí.

En concreto, los requisitos para percibir un complemento a mínimos son:

Tener reconocida una pensión cuya cuantía no alcance la cantidad mínima que se establece anualmente para cada caso.

No percibir rendimientos del trabajo, del capital o de actividades económicas y ganancias patrimoniales superiores al límite de ingresos establecido en función de su situación familiar

Residir en territorio español, sin perjuicio de lo que al respecto establezca la normativa internacional aplicable.

Los complementos a mínimos no tienen carácter consolidable y se revisan anualmente. Es decir, se mantiene el complemento exclusivamente mientras se cumplan los requisitos que dan derecho a él, es decir, si los ingresos no superar los límites establecidos para cada año, los perceptores de este complemento lo seguirán recibiendo sin necesidad de realizar ninguna comunicación al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Sólo están obligados a comunicar al INSS sus ingresos, los pensionistas que a lo largo del ejercicio 2023 perciban (o prevean percibir) rentas acumuladas superiores al límite establecido para estos complementos: Si el pensionsita percibe un complemento a mínimos con cónyuge no a cargo o sin cónyuge y en 2023 tiene previstos ingresos superiores a 8.614,00 euros; Si cobra un complemento a mínimos con cónyuge a cargo y en 2023 tienen previstos, usted y su cónyuge, ingresos conjuntos superiores a 10.048,00 euros, debe comunicar al INSS esta circunstancia para que regularices este complemento.

Es necesario recalcar que estos ingresos incluyen las rentas del trabajo, de capital y de actividades económicas y las ganancias patrimoniales, pero no se computa el importe de la pensión.