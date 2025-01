Carmen Lomana hace las paces con una conocida periodista del corazón: "Me has emocionado"

Después de muchas trifulcas vividas en la televisión, Carmen Lomana ha acabado haciendo las paces con una conocida periodista del corazón: "Me has emocionado".

Estamos hablando de Pilar Vidal, la excolaboradora de Sálvame estuvo este miércoles en Y ahora Sonsoles para hablar sobre el sobrepeso y sus problemas. Unas declaraciones que llegaron al corazón de la celebrity, quien acabó llamándola por teléfono, tal y como contó la propia Pilar Vidal en Espejo Público.

"Carmen me dijo: 'ahora entiendo por qué todo el mundo te quiere. Me has emocionado, te he visto por casualidad'... Me dijo que me quería", señaló Pilar Vidal, quien en ese momento estaba compartiendo espacio con Lomana.

La celebrity, por su parte, explicó que "tengo una hermana con bastante tendencia a 'cuidarse'. A mí me daban pastillas para que engordase y a ella, al revés. Mi hermana me podría haber odiado por esto, pero no fue así".

Carmen Lomana es una destacada empresaria, colaboradora de televisión y coleccionista de alta costura de España. Viuda del diseñador industrial chileno Guillermo Capdevila, se hizo conocida gracias a sus frecuentes apariciones en la prensa del corazón y en diversos programas de televisión, consolidándose como una figura popular en la sociedad española vinculada a la moda y al ámbito empresarial.

Carmen Lomana es la hija mayor de los cuatro hijos del banquero Heliodoro Carmelo Fernández de Lomana Perelétegui, originario del País Vasco y con raíces francesas, y de María Josefa Gutiérrez-García Fernández-Getino (1926-2015), natural de León. Se casó con Guillermo Capdevila el 13 de diciembre de 1974 en la iglesia románica de Llanes (Asturias). Capdevila fue un pionero del diseño industrial en el País Vasco en los años 80, y falleció trágicamente en un accidente de tráfico en Pamplona el 10 de enero de 1999, a los 51 años.

Carmen Lomana posee una licenciatura en Filosofía y Letras. Trabajó para el Banco Santander en Londres antes de adentrarse en el mundo del coleccionismo de alta costura. Además, ha tenido una destacada carrera en televisión como colaboradora en varios programas. Su debut en la pequeña pantalla fue en el programa Punto DOC de Antena 3 en 2008. Posteriormente, participó en reality shows como ¡Más que baile!, Sálvame, Supervivientes, Universo Lomana y Las joyas de la corona, este último copresentado junto a Jordi González. En 2014, también se aventuró en los monólogos humorísticos, participando en El Club de la Comedia.

Carmen Lomana fue nombrada Dama de la Orden de San Juan de Jerusalén Caballeros de Malta por la Casa Real Rurikovich, descendiente de los zares de Rusia, en 2014.

El 4 de mayo de 2014, asumió el rol de madrina de honor de la XXIX Exhibición de Enganches de Sevilla. Además, el 20 de febrero de 2015, ofreció su primer curso sobre moda en colaboración con la revista internacional Pasarela de Asfalto, Luxury Edition.

Masterchef

El 19 de septiembre de 2018, Carmen Lomana participó en la tercera edición de Masterchef Celebrity, siendo concursante junto a otras personalidades de la televisión nacional e internacional. Quedó a tan solo dos programas de la semifinal.