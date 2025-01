El desagradable gesto que ha tenido Alejandra Rubio con este concursante de GH Dúo: "Es una grosera; claramente, un desprecio"

Alejandra Rubio sigue en el punto de mira. Desde que diera a luz hace poco más de un mes a su primer hijo en común con Carlo Costanzia, la influencer ha permanecido en casa, recluida y sin a penas contacto con el exterior centrada en la crianza de su pequeño.

Sin embargo, la joven ha contado con el inestimable apoyo de su madre Terelu Campos, que acude a diario a visitar a la influencer y a su novio, Carlo Costanzia.

Ahora, tras meses alejada de la vida pública, Alejandra Rubio ha sido interceptada por los preriodistas que no han dudado en preguntarle entre otras cosas, si está siguiendo el concurso de su primo José María Almoguera, cosa que la influencer negaba alegando lo demandante que es ser madre primeriza y que dedica todo su tiempo a cuidar de su pequeño. Un gesto que al parecer no ha sentado bien a Alessandro Lequio, que ha afeado el detalle de la joven.

"Es una grosera"

La participación de José María Almoguera en Gran Hermano Dúo se ha convertido en el trampolín a la fama que el hijo de Carmen Borrego esperaba desde que, hace unos meses, hizo pública su separación de Paola Olmedo.

Así, tal como apuntó Carmen Borrego hace unos días en Vamos a ver, en GH Dúo la audiencia iba a descubrir cómo es realmente su hijo. Sin embargo, aunque entre madre e hijo ha habido un acercamiento, Alejandra Rubio ha preferido desmarcarse completamente del concurso de su primo.

Tras haber dado a luz a su primer hijo, Alejandra Rubio se encuentra absolutamente dedicada al cuidado del bebé y, por ello, ha asegurado ante los medios de comunicación que, por falta de tiempo, no está siguiendo el concurso en el que participa Almoguera.

Unas afirmaciones que no han sentado nada bien a Alessandro Lecquio que, este jueves, no ha dudado en criticar a Alejandra: "Es una grosera al decir que no sigue las evoluciones de su primo. Me parece que la sinceridad, en estos casos, la puedes evitar porque es, claramente, un desprecio".