¿Fue infiel Carlo Constanzia a Alejandra Rubio? Los mensajes de la vergüenza se muestran en plató

Entre los participantes en la presente edición de Gran Hermano dúo está la ex de Carlo Constancia y ha contado una serie de detalles que, seguro, no le gustarán nada a Alejandra Rubio. ¿Le fue infiel Carlo? Hay mensajes.

Y es que Jeimy Báez contó que, tras su ruptura con Carlo, él continuó enviándole mensajes románticos a pesar de haber iniciado una relación con Alejandra Rubio. “Fue muy rápido y cuando empezó con ella, él me seguía escribiendo y me decía que yo siempre sería el amor de su vida y que no podía creerse lo que nos estaba pasando”, contó.

Carmen Borrego, que estaba en plató, defendió al novio de su sobrina: “Ella cuenta que lo echó de casa, pues chica, supéralo. Alejandra está tranquilísima. Además, esos mensajes nunca quedaron claros, hay algunos que estaban manipulados”.

Verdad

Sin embargo, una amiga de Jeimy dijo que era todo verdad. “Yo estaba con ella en ese momento y vi todos los mensajes. Jeimy no pensaba volver con él y está superado, pero el amor que has sentido por alguien no se puede ir en dos segundos, aunque estés mal”, señaló.