Joaquín Prat llama al orden a uno de sus colaboradores tras unas duras declaraciones: "Eso es imputar un delito"

Vamos a ver, el programa que presenta Joaquín Prat, está volvado con el culebrón de José María Almoguera y su madre, potenciado por las diferentes portadas que han salido en las revistas. Una emoción a la hora de tratar este asunto que, al final, ha acabado con el presentador llamando al orden a uno de sus colaboradores: "Eso es imputar un delito".

Y es que hay cierta oscuridad en la reconciliación entre madre e hijo tras conocerse que ambos estuvieron en la misma casa durante más de tres horas antes de que José María entrase en la casa de Gran Hermano. Y Antonio Rossi no pudo más. "Desde la última portada de su hijo, todo lo que nos ha ido narrando ha sido a borbotones, mal y mal gestionado. Yo creo que en esa reunión de personas, que no es como se dijo que solo fue a dejarle al niño, porque es más extensa, de tres horas, creo que hablaron de cómo tenía que hacer La curva de la vida, que era una forma de dejarle en bandeja una exclusiva sobre su reconciliación. Creo que le quiso dejar en bandeja la nueva portada, pero las fotos que han publicado le han desmontado el chiringuito. Nos ha estafado", afirmó el periodista.

Ante estas declaraciones, el presentador se dirigía directamente a Carmen Borrego: "Carmen, mi niña, recupérate de la fiebre. Estamos todos muy contentos por la reconciliación, lo único que hay discrepancias sobre si no hablar abiertamente de lo que unos dicen que es una reconciliación total tiene que ver con rentabilizarlo, pero no hablemos de estafa, por favor, Antonio, que eso es imputar un delito".

Estafado

Y Rossi, aclaró sus palabras: "Estafado me siento yo, no digo que ella estafe. Yo, personalmente, yo, me siento estafado", dando por zanjado el asunto.