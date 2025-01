Jordi Évole se ve obligado a intervenir tras lanzar el vídeo de promoción de Lo de Évole: "Han sido bastante flipantes"

El periodista Jordi Évole compartió en sus redes el vídeo de promoción de Lo de Évole, pero nunca pensó que esta publicación iba a hacer que las redes ardiesen y le obligasen finalmente a intervenir: "Han sido bastante flipantes".

Y todo, porque utilizó a Mario Vaquerizo para el vídeo de promoción, y es que la elección del showman no gustó nada a parte de los seguidores de Évole que fueron muy críticos, señalando las ideas políticas de Vaquerizo, muy distintas a las de Évole, entre otras críticas. Críticas que, como señaló Évole, "han sido bastante flipantes".

Así que el periodista ha querido dejar las cosas claras y ha explicado que, primero, Mario Vaquerizo "es el protagonista de la promo de la vuelta de Lo De Évole y no será uno de los invitados esta temporada a mi programa. Pero si lo fuese, ¿pasaría algo?". Y es que Évole aseguró que "no concibo un país en el que no te puedas relacionar con gente que no piensa políticamente como tú".

Jordi Évole es un periodista, presentador, guionista de televisión y cómico español. En la actualidad, es el conductor del programa Lo de Évole en la cadena La Sexta. Su popularidad comenzó en la primera mitad de los años 2000, cuando interpretó a su famoso personaje El Follonero en los programas Una altra cosa y Buenafuente. Entre 2008 y 2019, fue el presentador de Salvados en La Sexta. Además, escribe artículos de opinión en el diario La Vanguardia y, anteriormente, en El Periódico.

Nació en Cornellá de Llobregat y es hijo de madre granadina, Antonia Requena Hidalgo, y padre extremeño, Gonzalo Évole Hurtado. Durante su infancia estudió en la escuela primaria Antoni Gaudí en Cornellá. Es sobrino tercero del presentador Jordi Hurtado, ya que su abuela y el padre de Hurtado eran primos hermanos, originarios de Garrovillas de Alconétar, en Cáceres. Estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus primeros trabajos profesionales fueron como locutor de partidos de fútbol regional en Carrusel Cataluña (Radio Barcelona), y también trabajó en los informativos de Telecinco y la Cadena SER. Su primer contacto con la televisión fue en la local Viladecans Televisió.

En 2000, comenzó a trabajar como guionista en La cosa nostra, un programa presentado por Andreu Buenafuente en TV3. Desde entonces, ha formado parte de la productora El Terrat. Fue colaborador, subdirector y guionista en el programa Buenafuente (La Sexta) y interpretó uno de sus personajes más icónicos, El Follonero, un supuesto crítico espontáneo del programa y de la actualidad, sentado entre el público. También participó en la primera gira teatral del grupo Terrat Pack, donde recorrió varias ciudades españolas junto a Andreu Buenafuente, José Corbacho y Berto Romero.

Uno de los momentos más recordados de El Follonero fue en Una altra cosa, cuando interrumpió la actuación de Pau Donés (Jarabe de Palo) para criticarlo de forma humorística, lo que provocó gran repercusión mediática. En 2005, en una visita al programa Buenafuente en Antena 3, Donés y Évole se reconciliaron y El Follonero le dedicó una versión humorística de su canción La Flaca.

Gracias a su éxito, Évole presentó el programa Salvados en La Sexta, que comenzó como un espacio temático sobre asuntos como la campaña electoral de 2008, la Iglesia, la Eurocopa y los toros. A partir de la segunda temporada, el programa pasó a emitirse semanalmente, y aunque inicialmente contaba con un enfoque humorístico, con el tiempo se convirtió en un espacio más centrado en el periodismo de denuncia. Salvados se consolidó como uno de los programas más críticos con la situación social en España.

En 2016, Salvados estrenó el reportaje Astral, que narraba la historia de un velero de lujo cedido por su dueño a la ONG Proactiva Open Arms, que rescataba a migrantes en el Mediterráneo. Astral tuvo tanto éxito que se estrenó previamente en cines, con 7.400 entradas vendidas y 35.000 euros recaudados.

En 2019, Jordi Évole dejó la presentación de Salvados y comenzó un nuevo proyecto llamado Lo de Évole, que también se emite en La Sexta y está producido por Producciones del Barrio.

Opinión

Évole también escribe columnas de opinión en el diario La Vanguardia y en el deportivo Mundo Deportivo.

El 23 de febrero de 2014, presentó en La Sexta el falso documental Operación Palace, que ofrecía una versión ficticia de los acontecimientos del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, sugiriendo que fue un montaje autorizado por todos los partidos políticos de la época. Este falso documental tuvo un gran impacto mediático y alcanzó 5,2 millones de espectadores, convirtiéndose en la emisión no deportiva más vista en la historia de La Sexta, con un 23,9% de cuota de pantalla.