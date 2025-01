La madre de Adara Molinero arremete contra Álex Ghita por contar este íntimo detalle de su relación: "Asco máximo"

Adara Molinero sorprendía a todos sus seguidores al anunciar que había roto definitivamente con Alex Ghita. La influencer dejaba de seguir en redes sociales al que fuera su novio y empezaban todo tipo de especulaciones sobre el motivo de la inesperada ruptura.

En escena entraba también Jonan Wiergo, quien fuera gran amigo y apoyo de la influencer durante su paso por Supervivientes. Sin embargo, su amistad acaba saltando por los aires hace unos meses tras saberse que la hija de Elena Rodríguez había dejado de seguir en redes al creador de contenido.

Empezaba así un cruce de acusaciones que acababa con la madrileña protagonizando un polémico directo en el que desvelaba el motivo real de su ruptura con el entrenador personal y el papel que Jonan había jugado en el fin de su relación.

Ahora, ha sido Alex Ghita quien ha vuelto a tirar de la manta y sigue contanto varios detalles desconocidos de su relación con la influencer, entre ellos, los deseos de la madrileña de convertirse en madre, algo que no parece haber hecho ninguna gracia a la madre de la exsuperviviente, que no dudaba en repostear en Twitter el mensaje de un usuario de esta red social en el que dejaban al entrenador personal en muy mal lugar.

Detalle íntimo

A la ganadora de 'GH VIP 7' no le ha gustado que el examigo de Carla Barber contase esos datos de su relación y ha asegurado que no tendrá una relación cordial con él en el futuro. A la que tampoco le ha gustado nada que el entrenador personal haya dado tal información ha sido a la madre de la influencer, Elena Rodríguez, que fue concursante el año pasado de 'GH DÚO'.

Antes del arranque de esta nueva edición, Elena ya manifestó en la red social X que iba a estar al lado de su hija para apoyarla y animarla cuando llegasen este tipo de declaraciones de Álex Ghita, contra el que ahora ha arremetido retuiteando un post en el que un espectador del formato califica de "asco máximo" la forma del entrenador personal de hablar del deseo de ser madre de Adara.

"Me parece asqueroso que un tipo en televisión hable de si su ex quería o no tener un hijo con él. La expresión ahora estaría 'empujando un carrito' retrata completamente al sujeto", ha sido el tuit que Elena Rodríguez ha retuiteado, para dejar claro que no le ha gustado nada que su exyerno haya dado este tipo de información acerca de su hija en televisión.