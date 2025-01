Ya es oficial, Jesús Vázquez tiene nuevo proyecto para Mediaset

Hubo un tiempo en el que Jesús Vázquez era el presentador estrella de Mediaset, ya que era el encargado de presentar los principales proyectos de la cadena. Sin embargo, últimamente no está teniendo demasiado éxito con sus programas, aunque no ha tirado la toalla y ya tiene nuevo proyecto.

Así lo ha contado él mismo en sus redes sociales, donde ha publicado un story en su perfil oficial de la red social de Instagram donde cuenta algunos detalles. Y es que el presentador se ha trasladado hasta Milán, en Italia, para grabar este nuevo proyecto. Lo que no explica es si se trata de un piloto como los muchos que se graban a lo largo del año y que no tienen por qué ver la luz, o si es algo más concreto.

Publicación de Jesús Vázquez. / Instagram de Jesús Vázquez @jvazquezoficial

Al tratarse de una grabación en Italia, bien podría ser la adaptación española de alguno de los programas que Mediaset realiza con éxito en Italia, para aprovechar así los decorados. Seguiremos a la espera para ver cómo fruticifica esta iniciativa.

Jesús Vázquez, nacido en Ferrol en 1965 en una familia de clase media, cursó sus primeros estudios en la Escuela Infantil Inglesa del London Institute de Ferrol y completó el bachillerato y COU en el Colegio San Agustín de Madrid, adonde se mudó junto a su familia por motivos laborales de su padre, quien era militar. Inicialmente estudió Veterinaria, pero abandonó la carrera tras el tercer año para dedicarse a la interpretación, matriculándose en Arte Dramático.

En los años noventa alcanzó la fama como presentador de programas juveniles en Telecinco, destacando en La quinta marcha (1990-1991) y Hablando se entiende la basca (1991-1993). En paralelo a su éxito televisivo, participó en la película Aquí el que no corre, vuela (1992), de Ramón Fernández, junto a destacados actores como Alfredo Landa y Arturo Fernández, así como otras jóvenes figuras de la cadena.

En 1993, Jesús lanzó el álbum A dos milímetros escasos de tu boca, que le valió un Disco de Oro, aunque su carrera musical no tuvo continuidad. Dos años después debutó en el teatro con la obra La importancia de llamarse Ernesto, junto a Gemma Cuervo.

A finales de los años 90 y principios de los 2000, Vázquez amplió su repertorio con programas como A propósito en Canal Sur (1998) y Gente con chispa (1999-2000), que condujo en varias cadenas autonómicas. En el año 2000, tuvo un breve paso por Antena 3 con el programa de noche La central, que no alcanzó el éxito esperado. En 2001, se unió a Telemadrid para presentar Ésta es mi gente, un espacio juvenil, mientras simultáneamente lideraba el concurso musical Popstars: todo por un sueño (2002) en Telecinco.

En 2003, dejó Telemadrid para regresar a Telecinco, donde se convirtió en el conductor de varios programas de gran éxito, como Gran Hermano (El Debate), Hotel Glam, Vivo Cantando y Gran Hermano VIP (2004-2005). A lo largo de los años, se consolidó como uno de los presentadores más destacados de realities y concursos, incluyendo Operación Triunfo (2005-2010), Supervivientes (2006-2010), ¡Allá tú! (2004-2008) y Nadie es perfecto (2007).

En 2010, presentó la última edición de Operación Triunfo en Telecinco, y siguió con programas como I Love Escassi, La Guillotina y Supervivientes. En 2011, después de la fusión entre Telecinco y Cuatro, pasó a formar parte de la plantilla de Cuatro, donde presentó ¡Allá tú! y Uno para ganar (2011), y se convirtió en el director de la cuarta temporada de Pekín Express.

Desde 2012, ha sido el presentador del exitoso La Voz en Telecinco, y en 2013 condujo el programa ¡Mira quién salta!. Ese mismo año, también asumió la presentación de la versión española de La Voz Kids, que comenzó en 2014. Entre 2014 y 2015, estuvo al frente de Pequeños gigantes y otros formatos como Levántate (2015) y Proyecto Bullying (2016).

Mediaset

Durante la segunda mitad de la década de 2010, Jesús continuó consolidándose como uno de los presentadores más relevantes de Mediaset España, participando en programas como Got Talent España (2016, como jurado), Levántate All Stars (2015-2016), Me lo dices o me lo cantas (2017), Factor XBake Off España (2019) y Me quedo contigo (2019). Además, estuvo al frente de Idol Kids (2020-2022).