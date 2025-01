Salen a la luz nuevos detalles sobre el día en que Bertín Osborne conocerá a su hijo: "Voy a llevarlo para que lo conozca"

Bertín Osborne y Gabriela Guillén parecen estar de nuevo a años luz de entenderse y acercar posturas, ni siquiera por su hijo en común. Hace unos días, la praguaya compartía a través de Instagram unas bonitas imágenes del primer cumpleaños del pequeño, un evento que contó con una destacada ausencia y es que Bertín no hizo acto de presencia en la fiesta de su hijo.

Sin embargo, ahora el cantante daba un paso al frente en las últimas semanas al compartir una estampa familiar en la que posa con sus tres hijas, Alejandra, Eugenia y Claudia Osborne y con su hijo Carlos, fruto de su matrimonio con Fabiola Martínez.

Una declaración de intenciones para su expareja con la que coincidirá en sede judicial para determinar judicialmente la paternidad del menor, que ya reconoció de facto en un comunicado emitido el pasado junio, aunque la Justicia sigue su cauce legal tras la demanda que interpuso Gabriela tras el nacimiento del niño.

A pocos días de que Bertín Osborne y Gabriela Guillén se reencuentren en los juzgados en el juicio para determinar la paternidad de su hijo, ya que la demanda que interpuso la esteticien sigue su curso legal a pesar de que él reconoció que es el padre del menor a través de un comunicado el pasado mes de junio, la actitud del cantante vuelve a situarle en el ojo del huracán mediático.

Ahora, José Luis López, El turronero, amigo tanto de Bertín como de Gabriela Guillén ha querido pronunciarse sobre la vista judicial entre la expareja y la posibilidad de que el presentador conozca algún día a su hijo.

"Cualquier día lo verá"

El pasado 30 de diciembre el bebé -cuyo nombre sigue sin trascender- cumplió su primer año, y en un día tan especial el artista, que todavía no conoce al niño, no dio un paso al frente para felicitarle, como confirmó la propia Gabriela ante las cámaras de Europa Press: "¿Esperabais algo? ¡Yo no!" reconocía resignada, dejando claro que a pesar de que Bertín no demuestra interés en su hijo, las puertas de su casa están abiertas para cuando cambie de parecer.

Algo que podría suceder antes de lo que pensamos, como ha asegurado uno de los mejores amigos del presentador, José Luis López 'El Turronero'. "Las noticias que tengo es que creo que todavía no lo ha conocido, creo, pero nada más. Me imagino que él no va porque está aquí en Sevilla y Gaby vive en Madrid" ha intentado justificar el empresario de Ubrique a su llegada a la ciudad andaluza para cumplir con sus compromisos profesionales.

"Cualquier día lo verá, seguro" ha añadido. "Sí, hombre, por supuesto, seguro. Tengo la seguridad total. Sí, seguridad total de que algún día pues lo conocerá" ha afirmado rotundo, convencido de que Bertín sí conocerá al pequeño.

Lejos de quedarse ahí, aunque no se atreve a revelar si el primer encuentro se producirá próximamente, 'El Turronero' se ofrece a ejercer de mediador una vez más: "Seguro que irá a conocer al niño. Y yo voy a ir a llevarlo con él, a que lo conozca. Seguro que lo conocerá. Siempre quiero que haya buena armonía. Ojalá se produzca" ha sentenciado, afirmando que "ya os enteraréis y no hay problema ninguno" aunque por el momento "por mi parte no hay nada planificado, yo no sé si él lo tiene planificado". "Es una cosa muy natural, y es su padre. Él ha dicho que es su padre, pues yo creo que lo conocerá" ha zanjado.

Respecto al juicio por la paternidad del menor que se celebrará el próximo 22 de enero, el empresario prefiere mantenerse al margen, ya que como explica "es una cuestión de ellos, que son los que tienen que valorar si lo que están haciendo está bien o está mal. Pero bueno, ya digo, son cuestiones de ellos. Yo en eso no entro".