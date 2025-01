Sorpresa tras el embarazo de La isla de las tentaciones: "No me lo esperaba para nada"

Alba empezó fuerte su experiencia en ‘La isla de las tentaciones’ y ya ha generado el primer momento viral de la edición. Tras protagonizar un ataque de celos por la actitud de su novio, Gerard, con las solteras, pronunció una frase que ya es historia de la televisión.

Al ver cómo se subía a hombros a una de las tentadoras, no pudo evitar saltar contra él y, tras decirle absolutamente de todo, pronunció unas palabras que corrieron como la pólvora en las redes sociales: “¡Vagina en el cuello!”.

Un hit que nos recuerda inevitablemente a otros que pronunciaron otros divos del programa en ediciones anteriores. Damos un salto al pasado para recordar otras frases célebres que se hicieron populares en el paraíso de Sandra Barneda. 2020 fue el año en el que el programa más tentador de la televisión llegó a nuestras vidas y, con el, rostros tan conocidos como Andrea Gasca o Fani Carbajo, quienes llegaban muy dispuestas a poner a prueba sus respectivas relaciones sentimentales. La segunda dio de qué hablar prácticamente desde el primer día y hay que recordar que su acercamiento con Rubén fue el detonante de uno de los mayores ataques de celos que hemos visto en la historia del programa: el que tuvo Christofer Guzmán. El novio de Fani Carbajo no pudo controlarse al ver que su chica avanzaba a pasos agigantados con el soltero y, corriendo por la playa, pronunció una frase que se hizo de lo más viral, el mítico “¡Estefaníaaa!”.

Maternidad Fany Carbajo

Fany ha pasado unas navidades muy especiales junto a su bebé. La que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' grababa todos los detalles de su Nochebuena y del día siguiente con la apertura de regalos de Papá Noel. La influencer, muy emocionada, muestra la divertida reacción de su hija al ver sus regalos de Navidad. La pequeña Victoria, que nació el pasado mes de septiembre, celebra por primera vez estas fechas tan importantes y su madre no puede estar más feliz de que haya llegado este entrañable momento.

Después de mostrar los imprevistos que ha tenido durante la cena de Nochebuena junto a su pareja, sus dos hijos, su padre, su abuela y su tía, Fani Carbajo comparte todos los regalos que ha recibido su familia a través de su canal de mtmad. Para la exconcursante de 'Supervivientes' lo más emocionante es que su hija Victoria abra sus primeros regalos de Navidad. La pequeña ha recibido todo tipo de juguetes y a pesar de tener tan solo tres meses, la niña se queda completamente boquiabierta con todo lo que le ha traído Papá Noel.

Por otro lado, Victoria no ha sido la única que ha recibido muchos regalos, puesto que a Fani Carbajo no le ha faltado de nada. La que fuera participante de 'La casa fuerte' enseña lo que le han regalado y opina de todos los presentes. “No me lo esperaba para nada. Estoy flipando”, exclama la influencer a ver lo que ha pedido su hijo Emilio para ella. Se trata de un artículo de joyería totalmente personalizado, que deja sin palabras a la creadora de contenido.