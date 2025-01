"Agresión" a la esposa de Ángel Cristo y comunicado de Gran Hermano: "Él no tiene por qué tocarme a mí la pierna"

Los primeros enfrentamientos en la casa de 'Gran Hermano Dúo' no se han hecho esperar y la convivencia entre los concursantes empieza a hacerse cada día más complicada. En esta ocasión ha sido Ana Herminia la protagonista de un delicado desencuentro con Javi que casi acaba con la mujer de Ángel Cristo en la calle tras pedir la expulsión de su compañero. "Ángel llega a estar aquí y sale por la ventana" verbalizaba Ana Herminia tras el desencuentro con su compañero en el que Javi le daba tres palmadas en la pierna en lo que ellaa catalogaba como una "agresión".

A pesar de la existencia de los vídeos en los que quedaba muy claro que el encuentro había sido completamente inofensivo y no se había incurrido en ningún tipo de agesión por parte de Javi, Ana Herminia insistía: "Él no tiene por qué tocarme a mí la pierna, darme tres golpes en la pierna, que me pegó, que están las cámaras y está grabado, que la marca también está grabada". Tras verter por toda la casa las acusaciones contra su compañero, la nuera de Bárbara Rey recurría al confesionario para sentenciar: "Ahí está el vídeo, o lo sacan a él o me sacan a mí ya, punto".

Finalmente, Ana Herminia hablaba con Carlos Sobera durante la gala para analizar lo sucedido y dejar claro que el programa está especialmente sensibilizado con este tema con el que hay que tener mucho cuidado y no frivolizar. "Yo lo único que sé es que lo he hablado, él es muy inteligente, vino muy tranquilo, pero si no se vio el rojo, no me tiene por qué tocar la pierna, no le he dado ningún tipo de confianza para que venga a tocarme la pierna" sentenciaba Ana Herminia.

Expulsión

Tras la primera semana de convivencia en 'Gran Hermano Dúo', los tres nominados de la semana se enfrentaban a la opinión de la audiencia que decidía salvar en primer lugar a Ana Herminia frente a sus compañeros Vanessa y Álex Ghita que se enfrentaban al cara a cara final para decidir al expulsado definitivo.

A pesar de convertirse en la primera salvada por el público, Ana Herminia tenía dudas de seguir con el concurso aunque finalmente decidía seguir adelante con el concurso y seguir viviendo esta experiencia como agradecimiento a todas esas personas que le habían votado como favorita. Aunque Vanessa y Álex también habían tenido sus diferencias durante la semana, ambos las dejaban de lado para vivir los últimos minutos antes de conocer el nombre del primer expulsado de esta edición, Vanessa. Una vez en el plató, Vanessa explicó en profundidad cómo se sentía sobre los problemas que tiene en su matrimonio con Javi. Pero la pareja volvió a demostrar lo muy unida que en el fondo está cuando Javi, desde la intimidad del 'confe', decía que ya estaba echando de menos a su mujer en la casa.

"Vanessa lleva un lastre grande encima y sabíamos que le podía pasar factura. Así ha sido", reaccionaba el concursante sobre la expulsión de Vanessa. Javi volvía a verse entonces en la misma situación que vivió: con un último mensaje de su mujer para él. Sin embargo, esta vez era muy diferente. "Aunque esta noche yo me vaya expulsada, quiero que continúes la aventura por los dos. Tenemos una vida juntos. Son catorce años juntos. Aunque ahora no estemos en el mejor momento, no te rayes por eso. Eres una gran persona, la que más quiero en mi vida (...) Solo puedo pedirte perdón si alguna vez te hice daño. Quiero qu luches hasta el final porque vas a ganar 'GH DÚO' (...) Como dice todo el mundo, eres mi bastón", le dijo la gallega a su marido, haciendo que a Javi se le saltasen las lágrimas.