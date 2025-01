Belén Esteban arrastra por el lodo a Jesulín de Ubrique tras lo que está ocurriendo en Los Ángeles: "No tiene cobertura"

Están siendo momentos muy díficiles para los que viven en Los Ángeles, asolada por los incendios. Un hecho que mantiene preocupada a Belén Esteban, aunque no tanto a su ex, Jesulín de Ubrique: "No tiene cobertura".

Y es que, Andrea Janeiro, la hija que ambos comparten está viviendo en esta zona de Estados Unidos y Belén ya mostró su preocupación en Ni que fuéramos por lo que pueda estar viviendo su hija en estos momentos. Ya echó en cara a su ex que no hubiese llamado a su hija durante las navidades, pero parece que tampoco se está preocupando ahora por cómo se encuentra, a pesar de los incendios.

Ironía

La patrona ironizó en Ni que fuéramos asegurando que "debe ser que no tiene cobertura, porque en la otra zona del monte sí la hay". Y aludió a que tanto su abuela como su tía, la madre y la hermana de Jesulín, sí se han puesto en contacto estos días con Andrea para saber cómo estaba, algo que no ha hecho su padre.