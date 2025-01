Cristina Pedroche se rompe por la custodia de su hija: "Pensé que no estaba a la altura como madre"

La familia de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz está a punto de crecer. La presentadora confirmó el pasado 28 de diciembre que está esperando su segundo bebé, una noticia que algunos tomaron como una broma por ser el Día de los Inocentes. Sin embargo, esta feliz etapa viene acompañada de nuevos temores que la colaboradora no ha dudado en compartir con sus seguidores.

Con su segunda maternidad en camino, Cristina Pedroche ha admitido que enfrenta varios desafíos emocionales. "Los miedos llegaron incluso antes de buscar este bebé, y cada día surgen nuevos", confesó en una interacción con sus seguidores en redes sociales.

Entre sus mayores preocupaciones destaca cómo logrará repartir su tiempo y amor entre Laia, su primera hija, y el nuevo miembro de la familia. "¿Tendré brazos suficientes para los dos? ¿Cómo reaccionará Laia? ¿Sentirá celos?", reflexiona la presentadora.

Además, el tema del descanso vuelve a ser una inquietud clave para Cristina. La experiencia con su primera hija no fue fácil, especialmente en lo que respecta a la lactancia, un proceso que describe como "muy duro". Recordó las grietas y el dolor que enfrentó entonces, algo que espera manejar mejor en esta ocasión gracias a la experiencia adquirida y la preparación previa.

Un mensaje de calma y aprendizaje

A pesar de estos temores, Cristina ha querido transmitir tranquilidad. Con seis meses de embarazo por delante, planea informarse y prepararse a conciencia para afrontar los desafíos que se avecinan. "Tengo tiempo para leer, aprender y darle vueltas a todo", aseguró con optimismo.

Cristina Pedroche: la maternidad sin filtros

La llegada de su primera hija en julio de 2023 fue un hito que marcó un antes y un después en la vida de la presentadora. En su libro 'Gracias al miedo', Cristina relata los momentos más duros de esta etapa, incluyendo un episodio que describe como "devastador" cuando sufrió un accidente menor con su bebé.

"Pensé que no estaba a la altura como madre. Llegué a sentir que me la quitarían por no ser suficiente", confesó en una entrevista en el programa Y Ahora Sonsoles. Escribir este libro fue una terapia para ella, transformando un diario personal en una guía para otras madres que puedan estar pasando por situaciones similares.

Un amor que supera todas las pruebas

Desde que Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz comenzaron su relación en 2014, han demostrado que lo suyo es mucho más que un flechazo. La pareja, que se casó en una íntima ceremonia en su hogar en 2015, ha enfrentado juntos los altibajos de la vida, siempre con una sonrisa y mucha complicidad.

Su reciente maternidad y el bautizo de su primera hija han reforzado su vínculo. La ceremonia tuvo lugar en la Parroquia Santa Eulalia de Vallecas, el mismo lugar donde Cristina fue bautizada, marcando un emotivo regreso a sus raíces.

Con la llegada de su segundo hijo en el horizonte, Cristina y Dabiz se preparan para una nueva etapa llena de amor, aprendizajes y momentos inolvidables. La presentadora sigue demostrando que, aunque la maternidad puede estar llena de miedos, también es una aventura que afronta con valentía y corazón.