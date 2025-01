Duro revés en Pasapalabra: "No ha podido con la quimioterapia"

Si 2024 dejó protagonistas inolvidables e hitos impresionantes en Pasapalabra, el año 2025 podría ser tanto o más espectacular. Todo es posible a estas alturas en El Rosco con dos concursantes del talento de Manu y Rosa. Cualquiera podría convertirse en el nuevo campeón que se uniera al exclusivo club de campeones de bote... y en cualquier momento. Sin embargo, podríamos estar ante un año impresionante con muchos posibles récords en el horizonte. Dentro de lo impredecible, ¿qué podría ocurrir durante los próximos meses?

Manuel Pascual ha comenzado el año jugando su programa número 160. De esta manera, ya ha superado a Óscar, que ganó el bote después de 157. El siguiente concursante al que el madrileño podría alcanzar es Rafa Castaño, que igualmente abandonó Pasapalabra tras completar El Rosco en su tarde número 197.

Además, Manu y Rosa han comenzado el año compitiendo por un bote ya espectacular: de 1.060.000 euros. De ellos depende que siga creciendo, obviamente. Sin embargo, si de diera la circunstancia de que ni ellos ni ningún otro posible concursante completara El Rosco antes del otoño, el premio podría alcanzar y hasta superar en octubre la histórica cifra que logró Rafa: 2.272.000 euros.

El duro testimonio contra el cáncer

Paspalabra es diversión, aprendizaje y espectáculo. Pero también tiene lugar para momentos emocionantes y mensajes que calan- Cristina Medina es una mujer fuerte, aún más tras pasar por la enfermedad del cáncer. En su visita a Pasapalabra hace unos meses, cuando Moisés y Óscar aun luchaban por conseguir el bote, presumía de "pelazo" y también de buena memoria, como demostró en el pasado programa al completar el panel del ¿Dónde Están?. "Pues no ha podido con todo la quimioterapia", decía orgullosa.

La actriz preparaba un proyecto de acompañamiento oncológico en forma de podcast que va a llamar Próxima parada: cáncer. "He descubierto que hay muchísimas carencias", ha destacado.

"Te salvan la vida, a quien se la salvan, pero luego es hasta luego, Lucas", comentaba . La invitada ha señalado que necesitan mucha ayuda tras haber terminado los tratamientos, algo que ha dicho muy entre comillas porque "es una enfermedad que es ya para ti para toda la vida".

Daniela Dongo-Soria

Como "hay muchas cosas que se desconocen", Cristina quiere "dar voz y quitarle una mijita de tabú": "Para que poco a poco nos miren las personas más normal, que no estamos muertas, que no nos traten como moribundas". También hacía una crítica a la parte burocrática: "Pero esto qué carajo es, por favor, necesitamos una mijita de ayuda". "Hay una gran sensación de soledad y desamparo porque no te entiende nadie, es imposible, sólo te entiende la gente que está como tú", confesaba. Por eso, cuando descubren reflexiones como la suya, se dan cuentan de que no están solos: "Aunque sea muy horroroso, te sientes en tu horror un poquito más acompañado". Por todo ello, Medina trabajaba en un podcast en el que contar todo esto y ayudar en ese paso después a superar la enfermedad.