Gran Hermano echa de la casa a su polémica concursante por este motivo: "Sé que no lo he hecho bien"

Tras la primera semana de convivencia en 'Gran Hermano Dúo', los tres nominados de la semana se enfrentaban a la opinión de la audiencia que decidía salvar en primer lugar a Ana Herminia frente a sus compañeros Vanessa y Álex Ghita que se enfrentaban al cara a cara final para decidir al expulsado definitivo.

A pesar de convertirse en la primera salvada por el público, Ana Herminia tenía dudas de seguir con el concurso aunque finalmente decidía seguir adelante con el concurso y seguir viviendo esta experiencia como agradecimiento a todas esas personas que le habían votado como favorita. Aunque Vanessa y Álex también habían tenido sus diferencias durante la semana, ambos las dejaban de lado para vivir los últimos minutos antes de conocer el nombre del primer expulsado de esta edición, Vanessa.

"Te prometo que estoy muy relajada" dejaba muy claro Vanessa antes de marcharse. Cuando Carlos Sobera le preguntaba por esta nueva expulsión, Vanessa intentaba analizar los motivos de su salida del concurso: "Puede haber varios frentes, las discusiones con Javi, me pierde la boca, la he cagado muchísimo o por el antiguo reality, pueden ser muchas cosas. Sé que no lo he hecho bien, soy consciente y lo asumo. A veces hay que soltar lo que sse quiere".

Una vez en el plató, Vanessa explicó en profundidad cómo se sentía sobre los problemas que tiene en su matrimonio con Javi. Pero la pareja volvió a demostrar lo muy unida que en el fondo está cuando Javi, desde la intimidad del 'confe', decía que ya estaba echando de menos a su mujer en la casa.

"Vanessa lleva un lastre grande encima y sabíamos que le podía pasar factura. Así ha sido", reaccionaba el concursante sobre la expulsión de Vanessa. Javi volvía a verse entonces en la misma situación que vivió: con un último mensaje de su mujer para él. Sin embargo, esta vez era muy diferente.

"Aunque esta noche yo me vaya expulsada, quiero que continúes la aventura por los dos. Tenemos una vida juntos. Son catorce años juntos. Aunque ahora no estemos en el mejor momento, no te rayes por eso. Eres una gran persona, la que más quiero en mi vida (...) Solo puedo pedirte perdón si alguna vez te hice daño. Quiero qu luches hasta el final porque vas a ganar 'GH DÚO' (...) Como dice todo el mundo, eres mi bastón", le dijo la gallega a su marido, haciendo que a Javi se le saltasen las lágrimas.

"Para mí se me hace raro estar aquí sin ella. Es mi todo. La madre de mi hija. Es todo aunque no le diga 'te quiero' todos los días, ella sabe que la quiero demasiado", expresó el concursante. Entre lágrimas, Javi también se mostró apenado por las discusiones que habían tenido pero quiso mostrarse optimista ante el futuro. Después, el concursante coincidió con su mujer en seguir en el concurso y esta vez no abandonar el reality.