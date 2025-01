Ikea recupera el zapatero vertical para la entrada que arrasa en ventas

Este discreto y elegante mueble zapatero es justo lo que necesita para guardar sus zapatos. Descubre su gran volumen y atractivo precio en Ikea. ¡Un año lleno de inspiración para tu hogar comienza en Ikea! 2025 va a estar lleno de sorpresas. Seguro que la marca escandinava conquistará a sus clientes con una gama de productos, ¡la mayoría inéditos!

Incluso los que andan un poco cortos de dinero seguro que encuentran lo que buscan en la tienda. De hecho, no es raro encontrar una ganga en Ikea por tan sólo 10 €. Y este mes, ¡vuelven las rebajas! Comienzan el 8 de enero. Y, por supuesto, no te los puedes perder bajo ningún concepto en Ikea. ¿Has visto ese armario para dar más espacio a tu ropa, o ese sofá tan bonito y cómodo listo para sustituir al tuyo? No pierdas la oportunidad de hacerte con estos artículos de oferta. ¿Por qué no empezar bien el año con muebles de almacenaje? Son esenciales para ganar espacio en tu hogar, y se presentan en armarios, cómodas, cajoneras y estanterías. En Ikea encontrarás todas las soluciones con más estilo para ordenar tu casa a la vez que le aportas un toque de clase. Y la falta de espacio no tiene por qué ser un impedimento para no comprarlos. Hasta los espacios más pequeños pueden encontrar en Ikea sus propios sistemas de almacenaje. Es el caso, por ejemplo, de su pasillo: a menudo estrecho, este rincón de la casa suele estar poco aprovechado. De hecho, podría ser el lugar perfecto para guardar todos esos zapatos que ya no quieres tener tirados por ahí.

Como este modelo HEMNES, que está deseando entrar en tu casa. Con un diseño en el que utilidad y elegancia decorativa van de la mano, Ikea ha lanzado al mercado este práctico zapatero, convirtiéndolo en un mueble imprescindible que no puede faltar en tu recibidor. Esta creación cuenta con un total de dos compartimentos de doble fila en los que el usuario podrá guardar fácilmente toda su colección de zapatos. Puede guardar hasta diez pares de zapatos. En el cajón superior puedes guardar tus papeles, las llaves de casa o del coche y mucho más. La originalidad de este mueble reside en el hecho de que sólo tiene patas en la parte delantera para maximizar el ahorro de espacio en su hogar, y su diseño de K Hagberg/M Hagberg para Ikea significa que puede apoyarse con seguridad contra la pared por encima del rodapié. Fabricado en madera de pino maciza, teñida y barnizada, este mueble de bello acabado gustará tanto a los amantes del diseño contemporáneo como a los del clásico. Además, su color marrón/negro es un color que nunca pasa de moda. Por último, el precio de esta referencia también es una ganga. Ikea ofrece esta cajonera por sólo 189 euros. Una oferta imperdible si has caído en ella.