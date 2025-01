Isabel Rábago aparece por sorpresa en Ni que fuéramos Shhh: "Ese tipo de morbo dice mucho"

El tema del momento en el mundo televisivo es la salida de Isabel Rábago de Telecinco. La colaboradora ha pasado de ser una de las personas claves en Vamos a ver, programa de las mañanas, a estar fuera de Mediaset. Una decisión que se ha tomado de forma unilateral y que también ha pillado de imprevisto a la propia Rábago, que no ha dudado en acusar a la cadena por su salida y señalar que tomará acciones legales.

En Ni que fuéramos Shhh han querido comentar la situación, que puede recordar a la que muchos vivieron con el final de Sálvame. Después de discutir sobre el asunto, María Patiño quiso preguntarle a Kiko Matamoros sobre una cuestión en concreto. "Una cosa, ¿Kike Calleja se sigue hablando con Isabel Rábago? Porque eran íntimos", cuestionó la presentadora.

"Eso se lo tienes que preguntar a Isabel", señaló Matamoros, que no quiso entrar en la cuestión. "Es decir, que no se hablan". "Yo no he dicho eso", respondió de nuevo el marido de Marta López, que no quería que se malinterpretasen sus palabras. "Es una conclusión", sentenciaba Patiño que no siguió insistiendo en la relación entre Isabel Rábago y Kike Calleja.

De lo que sí habló fue del distanciamiento entre la colaboradora y la familia Campos. "Isabel Rábago y las Campos ya no se hablan. Eran íntimas. Y cuando digo íntimas, digo íntimas. Así que habrá muchos motivos para no hablarse, pero Isabel está decepcionada con las Campos. Eran íntimas, incluso en Navidad. En ese grupo de intimidad estaba Kike, a ellos les he visto muchas veces cenando".

"Esta distancia la he visto muchas veces en el programa de Joaquín (Prat), que también está Kike. Yo veía que Kike estaba posicionándose en contra de la Rábago. Por eso he hecho esa pregunta", analizó la presentadora, que recibió un halago irónico por parte de Matamoros. "Eres muy observadora". Sin hacerle mucho caso al comentario, Patiño cerró su argumentación. "Ese tipo de morbo dice mucho de Kike. Si Kike ha tomado esta actitud, me decepciona".