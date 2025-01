Malas noticias para los pensionistas: la profecía de Gonzalo Bernardos por la que pueden perder dinero

Las pensiones de jubilación son las prestaciones que un mayor número de personas cobran en España. Son alrededor de seis millones los beneficiarios de las mismas y técnicamente están encuadradas como 'pensiones contributivas', ya que su importe depende de la contribución que cada individuo haya realizado a la caja común de la Seguridad Social durante su vida laboral. Y, según fijó por ley la última reforma de las pensiones, todas las prestaciones contributivas, sea cual sea el Gobierno de turno, suben cada año al mismo nivel que el IPC, para mantener así su poder adquisitivo.

En consecuencia, la pensión media de jubilación, de 1.441 euros al mes, subirá 40 euros al mes, hasta los 1.481 euros. En 2025 será el cuarto año en el que rige la nueva fórmula que el antiguo ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, pactó con patronal y sindicatos para revalorizar automáticamente las prestaciones contributivas cada año. Esta es el resultante de calcular la media de la inflación entre diciembre del año anterior y noviembre del presente. Lo que ha acabado resultando para el próximo ejercicio ese 2,8%.

El Gobierno, en aras de dar cumplimiento a los acuerdos alcanzados con distintos grupos políticos durante la pasada legislatura para obtener los apoyos necesarios a su reforma de las pensiones, aumentará las prestaciones mínimas en mayor intensidad que el resto.

Las cuantías mínimas de las pensiones contributivas subirán un 6% a partir del 1 de enero. Así, la pensión mínima de jubilación para los hogares unipersonales quedará fijada en los 874,4 euros al mes (o 12.241,6 euros anuales, en 14 pagas). En el caso de los jubilados con un cónyuge a cargo, la subida será hasta los 1.127,6 euros al mes (o 15.786,4 euros anuales, en 14 pagas).

Las pensiones SOVI (Seguro obligatorio de vejez e invalidez) se revalorizarán también en un 6% para 2025, lo que supone alcanzar los 560 euros mensuales en el caso de las no concurrentes, y los 543,60 euros mensuales para las concurrentes.

Respecto a las pensiones, Gonzalo Bernardos, Profesor Titular de Economía de la Universidad Barcelona, ha sido muy claro respecto al futuro de las misas si la tendencia entre población y sistema de jubilación continúa como hasta ahora:

¿Son las pensiones públicas una estafa piramidal? Noooo. Todo lo contrario, pues son una magnífica inversión. Dos datos:

1) Banco de España. Rentabilidad cotizaciones sociales : 74%

2) El pensionista se merece cobrar 12 años por lo que paga y percibe 21,7 años.

"Hombre Gonzalo, para el pensionista es genial, a nivel de sostenibilidad... pues tú mismo has dado los datos. Y si la esperanza de vida sigue aumentando, peor será", les respondía un usuario a través de la red social X. Pero Bernardos era muy claro: "Lo que está claro es que no te podrás jubilar a la edad que ahora se está jubilando la población". También explica que "todas las aportaciones a la Seguridad Social no las haces el día que empiezas a trabajar".-