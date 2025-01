María Patiño tira de ironía para referirse al despido de Paz Padilla: "Todo lo que sube, baja"

Hace pocos días salía a la luz la conclusión del contrato que unía a Paz Padilla con Mediaset. Pese a que la presentadora llevaba tiempo sin aparecer en ningún programa de la cadena, parece ser que se mantenía unida por temas legales. Sin embargo, su salida no es completa, ya que se ha confirmado que seguirá formando parte del elenco de La Que Se Avecina, por lo que se le podrá ver en Telecinco.

Este fin de contrato se presenta como una nueva oportunidad para Padilla, aunque algunas voces ya apuntan a que tendría un nuevo proyecto entre manos. Según ha comentado María Patiño en Ni que fuéramos Shhh, la presentadora estaría en un nuevo trabajo. La que fuera compañera en Sálvame tiró de ironía para hablar del tema. "Ya me he enterado del nuevo rumbo profesional de Paz Padilla. Lo que sube, baja".

Estas palabras, muy sonadas en su momento ya que la propia Padilla las mencionó en directo, en una discusión con Jorge Javier Vázquez. Pasados los años, parece que las cosas han cambiado. Patiño le quiso reconocer su labor en la televisión, asegurando que era una persona muy trabajadora y que había hecho mucho dinero, pero también afirmó que contaba con ciertas incoherencias en los últimos años. "Ha caído en pura contradicción".

Adiós definitivo

Paz Padilla ha comenzado el año 2025 cerrando etapas. La presentadora y humorista estaba vinculada a Telecinco desde hacía más de 15 años, pero su contrato ha finalizado y Mediaset ha decidido no renovarlo. Así lo cuentan en 'Mamarazzis', donde explican que esta ruptura tuvo lugar el pasado 31 de octubre.

No obstante, no será un punto y final definitivo, ya que seguirá participando en 'La que se avecina', serie con cuya productora ha llegado a un acuerdo. Un proyecto al que suma otros como el rodaje de una nueva película o sus seminarios como coach o el teatro, lo que deja ver que Paz Padilla no para quieta. Eran Lorena Vázquez y Laura Fa, responsables del pódcast donde se ha dado la noticia, las que deseaban a la cómica la mayor de las fortunas. "Es increíble cómo Paz siempre encuentra la manera de seguir adelante. Le deseamos toda la suerte del mundo", deslizaban.

Paz Padilla inició su carrera televisiva en 1994 con el programa *Genio y figura* de Antena 3, donde destacó por su talento para la comedia. Este programa fue el trampolín que catapultó su carrera, y a partir de ahí, la presentadora también estuvo al frente de otros espacios como *Inocente, inocente* en cadenas autonómicas. En 1997, dio el salto a la televisión generalista como colaboradora en *Crónicas Marcianas* de Telecinco, un programa en el que permaneció durante varios años. No obstante, fue en *Sálvame*, lanzado en 2009, donde Paz Padilla pasó la mayor parte de su carrera, siendo uno de los rostros más reconocidos del formato.

Además de su faceta como presentadora, Paz también ha tenido una exitosa carrera como actriz en televisión y teatro. Se ganó el reconocimiento del público con obras como *¡Ala…Dina!* y *Mis adorables vecinos*, y más recientemente, ha formado parte del elenco de "La que se avecina", donde interpreta a Chusa.