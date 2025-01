Nuevo desplante de Alessandro Lequio en "Vamos a ver": "La sinceridad es un desprecio".

Alejandra Rubio ha vuelto a ser noticia después de las recientes declaraciones que ha hecho. Aislada de todo revuelo televisivo, las cámaras le han captado en plena calle en una de sus pocas salidas. La pregunta que ha despertado el interés de muchos programas ha sido la que le han hecho sobre su primo, Jose María Almoguera, que se encuentra participando en Gran Hermano DÚO.

"Estoy centrada en otra cosa", aseguró la hija de Terelu Campos, sin darle mucha importancia a la cuestión. Como era de esperar, esta respuesta ha sido muy debatida por su tono y criticada por el poco interés que presta a los miembros de su familia. También los hay que le han defendido, señalando que como madre primeriza su preocupación es la salud de su bebé.

En el lado crítico, como no podía ser de otra forma, se ha situado Alessandro Lequio, al que se le reconoce una fuerte enemistad con Alejandra. El italiano, después de ver las imágenes en Vamos a ver, quiso dejar clara su postura. Ante lo que podía suceder, Joaquín Prat, presentador del programa, intentó frenar a su compañero, evitando tener una nueva polémica en directo.

"Lo tengo que hacer", aseguró Lequio, antes de argumentar su postura. En primer lugar, afirmó que le parecía un comportamiento muy grosero por parte de Alejandra y todo un desprecio hacia su primo, asegurando que "la sinceridad en estos casos es un desprecio". También aseguró que su reciente maternidad no puede servir como excusa para no ver algo del reality en el que está participando Almoguera.

"Los niños al principio requieren toda tu atención, en las horas de sueño, esa atención la puedes completar con la lectura y siguiendo las evoluciones de tu primo", explicó Lequio. Como era de esperar, el resto de los contertulios se lanzaron a por el italiano, defendiendo la liberta de Alejandra para decir ante los micrófonos lo que quisiera. Ante estas críticas, Lequio quiso rematar sus palabras.

"No le costaba nada a Alejandra decir: 'sí, sigo las evoluciones de mi primo con todas las ganas del mundo', aunque sea mentira. Simplemente por una cuestión familiar, por quedar bien", comentó el colaborador, mientras que Joaquín Prat entraba a hacer una observación con la que cerraría el tema. "No puede hacer eso, porque entonces la siguiente pregunta sería qué le ha parecido, y no sabría qué responder".