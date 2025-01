Preocupación por el estado de salud de esta concursante de Gran Hermano al conocerse su diagnóstico: "Lo han pillado a tiempo"

Elsa Mateos se convertía para sorpresa de todos en la primera expulsada de la última edición de anónimos de GH. La vasca no llegaba a convencer a la audiencia y era la primera en hacer las maletas y salir de la casa más famosa de la televisión.

Además, la joven se convertía en una de las protagonistas por su aparente ilusión con Edi, uno de sus compañeros de concurso con quien se rumoreaba que podía haber tenido la intención de empezar una relación.

Sin embargo, todo dio un giro cuando apareció Violeta Crespo. la de Tembleque ha acabado convirtiéndose en la novia del gallego, tal y como han contado en redes sociales a través de una significativa foto.

Todo quedaba por tanto en una amistad que tanto Elsa como Edi aseguraban querer mantener en el tiempo, no obstante todo saltaba por los aires cuando la vasca decía en redes que su relación con el de Finisterre había llegado a su fin.

Un drama al que ahora se suma un problema de salud que ha dejado sin palabras a sus seguidores y es que al parecer, la joven ya se estaría tratando de esta patología. "Lo hemos pillado a tiempo", contaba Elsa a sus followers.

"Lo han pillado a tiempo"

Elsa Mateos ha compartido su diagnóstico médico después de someterse a un estudio cuyo resultado no ha sido el esperado. La que fuera concursante de 'Gran Hermano' se ha mostrado nerviosa y con la voz temblorosa al hacer público el problema por el que está en tratamiento. Pese al duro varapalo que le ha supuesto el descubrir el resultado de la prueba, la vasca y examiga de Edi está tranquila porque "lo han pillado a tiempo" y está en manos de profesionales.

Hace unos días, la que fuera la primera expulsada de la última edición de 'Gran Hermano' contaba a través de sus redes sociales que iba a ir a una clínica para someterse a unas pruebas para comprobar que todo estaba bien con su cuero cabelludo. Pero en estos días la deportista no había vuelto a hacer alusión a este análisis... hasta ahora. La joven se ha dado cuenta de que no podía seguir eludiendo el tema y ha decidido contar la verdad.

"Me estáis preguntando que qué me han dicho en la clínica. He estado evitando el tema porque de primeras no os iba a contar nada, pero yo creo que al final ya os cuento siempre todo. El resultado del estudio no fue lo que yo esperaba y fue una noticia bastante mala. He estado un poco triste y no quería deciros nada hasta que me sintiese preparada y capacitada para hacéroslo saber y hablar del tema", ha expresado Elsa Mateos, explicando el motivo por el que no había explicado nada hasta el momento.

"Me han diagnosticado alopecia, pero ya estoy tranquila... estoy bien. Me he puesto en tratamiento, lo hemos pillado a tiempo, tiene solución. Estoy haciendo lo que está en mi mano, que es ponerme en manos de un profesional y tratarlo", ha reflexionado