La razón por la que Pedro Ruiz no ha acudido a El Hormiguero: "Un motivo salvador"

Pedro Ruiz no se calla ni debajo del agua y por eso tampoco se ha mantenido al margen de la guerra entre El Hormiguero y La Revuelta. Pero es más, también ha dado la razón por la que en los casi veinte años de existencia del programa de Pablo Motos, no ha acudido una sola vez como invitado: "Un motivo salvador".

El periodista hizo una reflexión en su perfil oficial de la red social de instagram donde cuenta por qué no visitó ninguno de los dos programas. En el caso de David Broncano, explica que no, "porque hace menos tiempo. Yo me llevo bien con Broncano", abriendo la posibilidad de sentarse en el sofá de La Revuelta en algún momento.

Pero en el caso de El Hormiguero, las cosas cambian. "No tengo respuesta, bueno, tengo de respuesta la mía, tengo mi propia versión, pero no la voy a contar. En todo caso, lo que tendrían que hacer es preguntárselo a ellos", aseguró, señalando que "creo que hay tres razones por las que puedo no ser invitado. Una porque no les gusto, cosa que es lógica. Dos, porque no se atreven. Tres, porque no les dejan. No creo, porque son programas que presumen de libertad".

Su versión

Por último, afirmó que "tengo mi versión, quizás sea por un motivo salvador", aludiendo al productor ejecutivo de El Hormiguero, Jorge Salvador, señalando una supuesta enemistad con él.