Salen a la luz los problemas familiares de Cristina Tárrega y los engaños económicos que realizó a compañeros de la televisión: "Le estafó 50.000 euros a Pipi Estrada"

Ni que fuéramos Shhh ha desvelado como Cristina Tárrega, una de las colaboradoras televisivas más famosas, cuenta con problemas familiares, además de haber estafado a varios compañeros de profesión. Recientemente, Tàrrega ha tenido más protagonismo por su participación en Bake Off: Famosos al horno. Sin embargo, sus dotes culinarias no ha sido lo único que ha destacado.

Como señalan desde el programa de Ten, la colaboradora de Telecinco y concursante en TVE ha sido una de las más reprochadas durante toda la grabación del concurso. "Ha tenido conflictos con el 80% de ellos, que por cierto te van poniendo a parir. Tras la rueda de prensa, se puso a llorar porque no es aceptada por sus compañeros, la rechazan, han visto en ella una señora interesada, clasista y victimista", llegó a señalar Kiko Matamoros.

Pero el marido de Marta López no se ha quedado ahí, ya que como asegura, Tárrega cuenta con un oscuro pasado. Según afirma, en su momento llegó a estafar a Pipi Estrada más de 50.000 euros por una inversión inmobiliaria en Brasil, pero el asturiano no ha sido el único. "Ella era la intermediaria entre la promotora y el comprador. Evidentemente, se llevaba su comisión".

"Se negó a devolverlo, ni tan siquiera su comisión a los demás, alegando que había comprado dos viviendas en la misma construcción. Algo que no se cree absolutamente nadie", añadió el colaborador de Ni que fuéramos Shhh. En el programa también hablaron con un familiar de Tárrega, en concreto con su cuñada que señaló que no tenía nada que ver con la televisiva.

"Hace diez años que no es mi cuñada. Me da igual lo que habléis de ella, no quiero saber nada de esa señora. Murió mi madre, la enterré a ella. Desde hace diez años no sé nada de ellos", aseguró la cuñada, dejando claro que tampoco sabía nada de la vida de su hermano, el marido de Tárrega.

Minutos más tarde, ha sido Javier de Hoyos el que añadía una nueva información en la que una persona muy cercana a Tárrega le había señalado el origen del conflicto familiar. "Me ha escrito una persona cercana a Tárrega, que tenía una amistad con ella hasta hace poco, que me dice que el motivo es que el marido de Cristina enviaba dinero a su familia. Y en un momento dado, Tárrega corta el grifo. Y esto habría cabreado a la cuñada".

Esta declaración acabó generando en una nueva llamada de la cuñada de Tárrega, que volvía a atacar a su hermano. "Le debería dar vergüenza que nunca ha defendido a su madre y siempre ha dado la cara por la verduga que tiene a su lado".