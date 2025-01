Terelu Campos deja Gran Hermano a un lado: sus declaraciones al ser preguntada por el reality

Terelu Campos ha vuelto a reaparecer ante las cámaras un viernes más, horas antes de colaborar en '¡De viernes!', y ha tenido que enfrentarse a las preguntas más indeseadas sobre los frentes que tiene su familia.

Tras la entrada de Jeimy en la casa de Guadalix de la Sierra hace unos días y las declaraciones que hizo sobre su hija, Alejandra Rubio, asegurando que lo único que le aconseja es que tenga cuidado con Carlo Costanzia... Terelu ha sido preguntada por ello. En esta ocasión, la colaboradora de televisión se ha dejado ver con los auriculares puestos y haciendo caso omiso a las cuestiones que le lanzaban los reporteros sobre estas declaraciones de Jeimy.

Seria y sin mirar a la prensa, la hermana de Carmen Borrego se ha limitado en los últimos meses en hacer declaraciones exclusivamente en '¡De viernes!' y, como cada viernes, a pesar de la insistencia de los reporteros pasa de largo ante las cuestiones que no contempla en su programa.

Apoyo a José María Almoguera

Después de dejarse ver en casa de su hija atendiendo a sus necesidades tras dar a luz a su primer hijo en común con Carlo Costanzia, Terelu Campos ha reaparecido ante las cámaras un viernes más en las inmediaciones de Telecinco. La colaboradora de televisión se ha mostrado parca en palabras cuando se le ha preguntado por lo especial que va a ser este año el Día de Reyes y ha confesado que su nieto "es muy pequeñito todavía".

Eso sí, ha comentado que lo único que le ha pedido a este nuevo año es "salud, que mi niña esté bien y su bebé" porque "es lo único que me importa en la vida"... y ha explotado cuando se le ha informado que las quinielas que han hecho de su año no son muy positivas: "No veo ninguna imbecilidad de esas".

Por último, sobre la participación de su sobrino, José María Almoguera, en 'GH DÚO', Terelu solo ha confirmado que "evidentemente" es su ganador y sobre el conflicto con su madre ha explicado que "yo no tengo mucho más que añadir, lo que ha dicho él, todo volverá a la normalidad".