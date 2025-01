Última hora sobre el estado de salud de Adara Molinero tras acudir a Urgencias: "Me han pinchado"

Los seguidores de Adara Molinero están preocupados por su estado de salud tras tener que acudir esta última a Urgencias: "Me han pinchado".

Y es que la ganadora de Gran Hermano ha mostrado una imagen en su perfil oficial de la red social de Instagram donde se aprecia lo grave que estaba, con los ojos hinchadísimos. Y así se lo ha comunicado a sus seguidores dándoles también la última hora sobre su estado de salud.

Así, Adara ha explicado que "he cogido una infección en los ojos". Por ello, acudió a Urgencias donde "me han pinchado y me estoy echando unas gotitas". Afortunadamente, "ya estoy mejor".

Publicación de Adara Molinero. / Instagram de Adara Molinero @adara_molinero

