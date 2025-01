Última hora del estado de salud de Sonia Monroy tras tener que evacuar por los incendios en Los Ángeles: "Esto no"

"Tengo que volver al set, estoy trabajando en una serie muy famosa, que se llama 'Anatomía de Grey', no sé si la conocéis" . Así de directa ha sido Sonia Monroy en el vídeo que ha publicado varias veces en su Instagram.

Y la cosa seguía. "Madre mía, 19 años que lleva esta serie. Estoy muy feliz de estar hoy aquí con ellos". Muchos medios se han hecho eco de la noticia compartiendo un post de Instagram que posteriormente ha sido eliminado por la propia actriz

Sonia Monroy vive actualemnte en Hollywood y en su Instagram muestra los rodajes a losu que acude en los que suele hacer de policía, zombie u otro tipo de roles que no duda en compartir con sus followers.

La ex Sex bomb también se ha visto afectada por los incendios de Los Ángeles. La líder de las ‘Sex Bomb’ asegura estar viviendo "la pesadilla más horrible de su vida" ya que su vivienda se encuentra muy cerca de uno de los principales focos de fuego. Por si fuera poco, la compañera de Yola Berrocal tiene alergia al humo y esta dolencia le limita los movimientos en estos días de máxima tensión. "No puedo respirar", ha dicho entre lágrimas y en pleno ataque de ansiedad.

La exconcursante de 'Supervivientes 2011' se encontraba en la cama, enferma, cuando recibió en su teléfono móvil la alerta que le obligaba a evacuar su apartamento. "Sonó la alarma y no sabía qué hacer", cuenta entre lágrimas. "Me dio un ataque de pánico y no sabía qué hacer, era como una película”, relata visiblemente alterada porque no sabe qué puede ser de su casa, la cual ha tenido que abandonar sin tiempo de reacción alguna. Entre sus bienes y pertenencias, los cual también teme perder, se encuentran elementos de gran valor sentimental como las cenizas de sus padres fallecidos, informan desde Outdoor. A través de sus redes sociales Sonia Monroy comparte su proceso de huida y las imágenes ponen los pelos de punta. En compañía de unos amigos que acudieron a socorrerla, la artista retransmitió en directo la enorme tensión y confusión del momento: mientras el fuego se acercaba inexorablemente y rodeaba las colinas que se encuentran cerca de su vivienda toda la población colapsaba las carreteras para salvar su vida.

"No sé a dónde ir", decía entre lágrimas en evidente ataque de ansiedad mientras escapaba. "Estaba preparada para un terremoto, pero esto no", cuenta mientras vagaba sin rumbo por las calles de Los Ángeles. Se trata, sin duda, de un episodio trágico del que la reconocida artista tardará en recuperarse