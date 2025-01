Adara Molinero lamenta lo ocurrido y habla sobre volver con su ex: "Me sabe mal por su novia"

La entrada de Álex Ghita en Gran Hermano DÚO ha vuelto a desenterrar los fantasmas del pasado de Adara Molinero. La influencer estuvo saliendo durante unos meses con el entrenador personal, del que no guarda muy buen recuerdo. Molinero acudió a ¡De viernes! para hacer un repaso de lo que han sido sus aventuras amorosas y cómo las vive a día de hoy. Como no podía ser de otra forma, el primer nombre en salir fue el de Ghita, en donde señaló que no fue una relación sana. "Me utilizó".

Sin embargo, el momento más emotivo se vivió al recordar su noviazgo con Rodri Fuertes, del que asegura que se acuerda todos los días. "He empezado a revivir todo. Las personas, en su vida normal, pueden hacer el famoso contacto cero, pero yo no. Las historias me pisan los talones constantemente", confesó Adara, con lágrimas en los ojos después de ver una serie de imágenes.

"Me duele todo. Me duele acordarme de todo lo que vivimos, todo lo relacionado con él me duele muchísimo. Espero que, algún día, vea todo con perspectiva y poder conocer a una persona que esté para mí. Me gustaría decirle que me tiene ahí para lo que necesite porque está en un momento muy duro y delicado con sus padres, sin entrar en más detalles. Me duele que él esté mal, me tiene para lo que necesite, pero no le voy a escribir porque tiene su pareja. Yo jamás he estado con una persona con pareja, ni casado, yo respeto mucho", añadió.

Los comentarios de Adara fueron de una total sinceridad y queriendo respetar a Marta Castro, actual pareja de Rodri. Sin embargo, en asuntos del corazón es consciente que no puede gobernar sus sentimientos. "Yo pienso en él diariamente, todos los días, fue algo muy especial. Fue mucha bomba en todos los sentidos", sentenció Adara.

Las palabras de Álex Ghita

Parece que el ex de Adara Molinero está dispuesto a sacar todos sus trapos sucios en televisión para bochorno de ella misma. Y es que Álex Guita ha hablado con la mujer de Ángel Cristo sobre su relación: "Va a haber jaleo".

Y es que el concursante se enteró de que su expareja estuvo en el debate de Gran Hermano, algo que no esperaba. "Pensé que se quedaría en casa y lo rechazaría sabiendo que yo iba a ir al programa", le dijo a Ana Herminia, asegurando que "yo soy el primero que pide disculpas. Pero también me gustaría que se dé cuenta de las cosas que hacen mal a la otra persona, porque aquí nadie hace todo bien y la otra persona todo mal. Las cosas, en pareja, nunca son blancas o negras. A no ser que no sea por una infidelidad. Créeme, que si es por mi parte, yo no he terminado así con ninguna ex. Si fuese por mí, no hubiésemos acabado así".

También aseguró que "sabes dónde va a haber jaleo. Si nos vamos en plató, estará Adara. Yo lo sé porque, en el 'confe' del otro día, me la pusieron un poco".