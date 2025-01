Ángel Cristo confirma el mal trato físico que ha llevado a cabo y recibido sin que se tomen medidas: "Tengo que aguantarme porque soy un hombre"

Ángel Cristo Jr. se ha sentado esta noche en '¡De viernes!' dispuesto a desmentir las declaraciones que su madre vertió hace unas semanas en su entrevista con pruebas. Sin pelos en la lengua, el invitado ha querido aclarar punto por punto todas las afirmaciones que hizo Bárbara Rey en su último especial.

"Soy el único que nunca ha cambiado mi versión", ha confesado Ángel, dejando claro que tiene muchos apoyos, al contrario que su madre, que "no tiene a nadie que esté vivo que la respalde" porque "solo ha venido a contar sus mentiras".

El hermano de Sofía Cristo ha comentado que dio el paso de hablar porque "era algo que iba a ocurrir tarde o temprano" ya que desde hacía tiempo le había avisado en varias ocasiones que podía pasar, sobre todo "cuando echaron a mi exnovia a patadas de casa".

"Era una decisión que yo tenía que tomar para ser feliz", ha explicado, aunque siempre pensó "que todo lo que había vivido no lo había hecho con maldad". Sin embargo, desde que escuchó a su madre decir públicamente que no merecía la custodia de su hija, su pensamiento ha cambiado por completo.

"Lo que veo es que no escatima es esfuerzos para destruirme", ha asegurado Ángel porque no entiende que su madre pida que no le den la custodia de su hija, ya que sabe el infierno que ha pasado "por una denuncia falsa de mi exmujer por violencia de género".

A pesar de las preguntas de los colaboradores, Ángel ha desviado las explicaciones sobre el motivo que tendría Bárbara para desear que no consiga la custodia de su hija: "Ella lo que ha visto es cómo soy yo con mi hija, es maldad".

Uno de los momentos más sorprendentes se ha producido cuando Ángel -queriendo dibujar la personalidad de su madre- ha desvelado que la vedette pidió a una colaboradora que le preguntase en un plató de televisión de forma ambigua si la persona que había acosado a su hija Sofía había sido él.

Una afirmación que ha dejado atónita a Terelu Campos, que ha exclamado sobresaltada que ella no ha sido testigo de eso nunca. Además, el invitado ha confesado que ella acordó esa pregunta, sabiendo que no había sido él, pero para generar más morbo.

Ángel ha llevado al programa audios que su madre le ha enviado en los últimos años y, en uno de ellos, los colaboradores han podido escuchar -no se han emitido- cómo la vedette hablaba mal de la madre de su nieta y se quejaba de que no la dejara ejercer de abuela.

El marido de Ana Herminia ha querido acabar con las insinuaciones que ha habido en los últimos meses sobre el comportamiento que habría tenido con su hermana y su madre en casa y ha asegurado que "A mí en mi casa mi hermana me pega y yo tengo que aguantarme porque soy un hombre".

Una afirmación que, sin duda, va a traer cola, porque ha explicado que la dj "tenía la mano larga" y ha lanzado una reflexión en directo: "¿Yo no puedo decir que mi hermana es más violenta que yo en casa? Tanto mi hermana como yo nos hemos pegado".