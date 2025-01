Ángel Cristo estalla contra su esposa por lo ocurrido con otro hombre en la casa de Gran Hermano: "Tengo que decir que Ana se ha equivocado gravemente"

Ángel Cristo Jr. se ha puesto serio con su esposa por lo ocurrido dentro de la casa de Gran Hermano. Ana Herminia ha protagonizado un polémico momento en la casa de 'GH DÚO'. La mujer de Ángel Cristo ha acusado a su compañero Javier de haberla agredido cuando le daba unos suaves golpes en la rodilla mientras conversaban tranquilamente, lo que ha llevado a la organización del programa a pronunciarse al respecto. Carlos Sobera tomó la palabra durante la gala de este jueves para asegurar que el equipo del reality no veía muestra alguna de agresión en el gesto de Javi. Ahora, el hijo de Bárbara Rey se pronuncia al respecto de manera muy contundente contra el comportamiento de su mujer. "Aquí, muy a pesar mío, tengo que decir que Ana se ha equivocado gravemente", son las primeras palabras de Ángel Cristo tras repasar las imágenes que se emitieron durante la gala de este jueves. Sin duda alguna, Ángel censura y reprocha el hecho de que Ana haya vertido contra uno de sus compañeros de reality una acusación tan grave como la de una agresión.

"No tiene justificación, se ha equivocado gravísimamente. En la casa de magnifica todo, pero no tiene justificación. Estoy seguro de que, cuando salga y o vea, lo va a reconocer. Es un error grave. Aquí está equivocada y no puedo decir otra cosa", añade.

¿Qué ha pasado?

"Aquí, muy a pesar mío, tengo que decir que Ana se ha equivocado gravemente", son las primeras palabras de Ángel Cristo tras repasar las imágenes que se emitieron durante la gala de este jueves. Sin duda alguna, Ángel censura y reprocha el hecho de que Ana haya vertido contra uno de sus compañeros de reality una acusación tan grave como la de una agresión.

"No tiene justificación, se ha equivocado gravísimamente. En la casa de magnifica todo, pero no tiene justificación. Estoy seguro de que, cuando salga y o vea, lo va a reconocer. Es un error grave. Aquí está equivocada y no puedo decir otra cosa", añade. Todo comenzó tras una noche difícil para Ana Herminia, quien aseguró no haber podido dormir por los ruidos provenientes de la habitación de Javier y Vanessa. Lo que parecía una simple molestia nocturna se transformó en una fuerte acusación cuando, durante una conversación en la casa, Javier tocó la pierna de Ana Herminia en medio de un reclamo. Según ella, estos "tres golpes" en la pierna le habrían dejado una marca visible. "Me dio tres golpes y me ha dejado hinchada la pierna. Esto es una agresión", afirmó Ana Herminia visiblemente alterada frente a las cámaras. Para esclarecer la situación, la producción del programa decidió mostrar las imágenes del momento en cuestión "minuto a minuto, frame a frame". En el análisis, se observaron dos toques leves en la pierna de Ana Herminia, pero nada que respaldara la gravedad de las acusaciones.

Carlos Sobera, conductor de la gala, intervino para aclarar: "No lo percibo como una agresión. Los golpes son leves, más una interacción física que una agresión intencionada." Esta declaración marcó un giro en la narrativa del conflicto. Mientras Ana Herminia mantenía su postura y cuestionaba la resolución del programa –“No me voy a inventar algo así para perjudicar a nadie”–, Javier Mouzo se mostró tranquilo tras la revisión de las imágenes. "No fue mi intención molestarla, y menos agredirla. Fue un simple gesto para llamar su atención", comentó durante el debate en la casa.

Por su parte, otros concursantes se dividieron. Algunos, como Vanessa, defendieron a Javier, asegurando que todo fue un malentendido exagerado por Ana Herminia. Otros, aunque no apoyaron la palabra "agresión", criticaron la actitud de Javier por considerar que el gesto había sido innecesario.