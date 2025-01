La decisión que ha tomado Iren Rosales con las hijas de Kiko Rivera: "Decidimos no sacarlas más"

Irene Rosales es una madre entregada a sus hijas y también a Fran, el hijo de Kiko Rvera, fruto de su relación con Jessica Bueno. De manera habitual, la sevillana comparte contenido en sus redes sociales. Sus hijas cada vez tienen menos presencia en las mismas, aunque en contadas excepciones la influencer publica fotografías y vídeos de las hermanas. Gracias a su última publicación podemos ver lo mucho que han cambiado.

Como viene siendo habitual, Irene ha tapado la cara de sus hijas para preservar su privacidad. Una decisión que no siempre fue así. Sin embargo, un desagradable episodio llevaba a la familia a blindar el rostro de sus hijas y a intentar compartir el menor contenido posible de ellas en redes sociales, informan desde Outdoor.

"Ana llevaba tiempo que cada vez que veía una cámara en la puerta de casa se escondía y pedía que no la grabasen. Ella no quiere que la graben. Carlota aún no es 'tan' consciente", contaba la propia Rosales tras ser preguntada por sus seguidores por el motivo por el que sus hijas habían 'desaparecido' de las redes de sus padres. "Decidimos no sacarlas más, ya que ellas tienen derecho a mantener su privacidad y que sean ellas las que decidan. Hemos tenido casos en los que hemos ido por la calle y la han parado, manoseado para verles la carita y no les/nos ha gustado nada. A mí me encantaría enseñar millones de momentos de ellas, porque se me cae la baba, pero quiero darles su privacidad", explicaba.

Pero con motivo de la 'vuelta al cole' y el comienzo del "nuevo trimestre" escolar, Irene Rosales ha decidido saltarse su propia norma y ha publicado a través de sus historias temporales de Instagram una imagen de sus 'pequeñas' Ana y Carlota, que han crecido a pasos agigantados y están muy mayores.

Duro mensaje

Irene Rosales quedó destrozada tras esta durísima pérdida que, a día de hoy, no ha logrado superar. A través de sus redes, la nuera de Isabel Pantoja ha querido abrir su corazón y enviar un desgarrador mensaje al cielo.

Con la canción 'Mi héroe', de Antonio Orozco, sonando de fondo, Irene comparte una fotografía de su 'guerrero', al que se puede ver con los brazos en alto, victoriosos, con una sudadera y una mascarilla de su equipo de fútbol favorito, el Sevilla F.C. "Jamás lo vi mirar al miedo con tanto coraje, jamás ganar una partida tan salvaje. Y yo, aún llevo tus consuelos de equipaje", se escucha. "Ya van 4 desde que marchaste con mamá a cuidarnos desde ahí arriba y no hay un día en el que pueda quitaros de mi mente", confiesa sincera. "Me hacéis tanta falta", continúa escribiendo mientras señala que echa "tanto de menos" a su progenitor "que duele". Irene no olvida lo mal que lo pasó su padre, que en sus últimos meses de vida sufrió un empeoramiento de su enfermedad. Para ella, su padre fue y siempre será "el más luchador, mi campeón".