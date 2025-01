Preocupación por el estado de salud de una concursante de Gran Hermano: "No fue lo que yo esperaba"

Las alarmas han saltado tras las informaciones que ha sacado Elsa Mateos, reciente concursante de Gran Hermano, que ha contado a sus seguidores el proceso que está pasando por culpa de una enfermedad. La concursante vasca ha querido tranquilizar, lo primero de todo, destacando que "lo han pillado a tiempo". La concursante tenía dudas de desvelar este problema de salud, pero finalmente ha decidido sincerarse con sus seguidores.

"Me estáis preguntando que qué me han dicho en la clínica. He estado evitando el tema porque de primeras no os iba a contar nada, pero yo creo que al final ya os cuento siempre todo. El resultado del estudio no fue lo que yo esperaba y fue una noticia bastante mala. He estado un poco triste y no quería deciros nada hasta que me sintiese preparada y capacitada para hacéroslo saber y hablar del tema".

En un primer momento no ha querido mencionar el problema que le tiene así de preocupada, pero finalmente ha desvelado lo que le ocurre. "Me han diagnosticado alopecia, pero ya estoy tranquila... estoy bien. Me he puesto en tratamiento, lo hemos pillado a tiempo, tiene solución. Estoy haciendo lo que está en mi mano, que es ponerme en manos de un profesional y tratarlo".

"Sé que es un tema muy delicado porque se habla mucho de la alopecia en hombres, con calvicie, pero en las mujeres también existe, y mucho, pero no se habla. Además, sé que hay mucha gente interesada en el tema porque me habéis escrito mogollón de mujeres porque estáis en la misma situación", ha mencionado, dando visibilidad a este tipo de enferemades que también le pasan a las mujeres.

El adiós de Vanessa

No hace muchas semanas, Gran Hermano vivía un momento único con la expulsión de Vanessa. La concursante gallega había entrado en el programa acompañada por su marido Javier, del que rápidamente empezó a distanciarse. Esta separación se hizo más palpable cuando la audiencia decidió que Vanessa debía abandonar el programa, una votación que terminó por sentenciar el concurso de Javier también.

Desde el plató de Gran Hermano, la ya exconcursante le pidió a su marido que velara por sus intereses y que renunciara de forma automática al concurso. Tras mucho pensarlo, Javier terminó por dejar el concurso para reencontrarse con Vanessa, una decisión de la que no tardó en arrepentirse.

Pese a que ninguno de los dos lograran alcanzar el maletín de ganador de Gran Hermano, sus continuos enfrentamientos y líos amorosos llamaron la atención del público, haciendo que volvieran a la casa de Guadalix para participar en Gran Hermano DÚO. En esta nueva oportunidad, sus diferencias se han hecho más palpables que nunca.

Y una vez más, Vanessa ha sido escogida por el público para abandonar el programa. Desde las primeras semanas la gallega ha estado incómoda en el reality, con enfrentamientos con sus compañeros y discusiones sin solución con su marido. En varias ocasiones se le ha llegado a pasar por la cabeza un posible abandono, pero finalmente la audiencia se le ha adelantado.

Como era de esperar, a su regreso al plató de Gran Hermano DÚO conectaron con la casa de Guadalix para que Vanessa pudiera decirle a Javier unas últimas palabras. Muchos esperaban un nuevo mensaje de súplica a su marido para que dejase el concurso, pero eso no sucedió. Al contrario, la gallega quiso mandarle ánimos. "Aunque esta noche yo me vaya expulsada, quiero que continúes la aventura por los dos".