Sale a la luz la relación de Isabel Pantoja tras la polémica: "Nunca pensé que acabaríamos juntos, pero me atraía mucho su carácter divertido, cariñoso y amable"

El empresario Diego Gómez, conocido por haber sido pareja de Isabel Pantoja durante tres años, ha decidido hablar abiertamente sobre los motivos de su separación con la tonadillera. En una entrevista exclusiva para el programa TardeAR, Diego Gómez compartió detalles nunca antes revelados de su relación y del complicado final de su historia de amor.

Diego recordó con nostalgia cómo conoció a Isabel en el Casino Torrequebrada, donde ella se hospedaba. Fue él quien organizó un gesto especial para el cumpleaños de la cantante: una tarta personalizada preparada por el chef del lugar. Esa conexión inicial dio pie a un romance que floreció con una cena en Fuengirola, organizada por la propia Isabel. "Nunca pensé que acabaríamos juntos, pero me atraía mucho su carácter divertido, cariñoso y amable", confesó Diego, describiendo a una Isabel muy distinta a la que, según él, es ahora.

Las dificultades económicas y el desgaste personal

A pesar de los momentos felices, Diego aseguró que el desgaste económico y personal se convirtió en una barrera insuperable. Mientras él mantenía su actividad profesional, era el único que debía desplazarse constantemente, asumiendo los costos y sacrificios. "Ella generaba muchísimo dinero, pero para mí era difícil mantener el ritmo", reveló.

Además, Diego sintió que Isabel comenzó a perder el interés amoroso en él. "Era consciente de que esa relación no sería para siempre", afirmó, destacando que, aunque su noviazgo fue importante en su vida, las diferencias los alejaron lentamente.

Diego recordó los momentos difíciles, como una discusión tras la inauguración de Cantora Copas que los mantuvo un mes separados. Durante ese tiempo, Isabel conoció a Julián Muñoz en Marbella, lo que marcó un antes y un después en su relación.

La ruptura definitiva llegó tras las festividades de la Candelaria. Diego sospechó de un posible acercamiento entre Isabel y Julián, lo que lo llevó a tomar la decisión de marcharse. "Cuando llegué a casa hice mi maleta y le dije que me iba. Ella me pidió que me quedara para asistir a una comida con sus fans, pero cuando terminó, yo volví a mi casa y di por hecho que nuestra relación había terminado".

"No fue honesta conmigo"

El empresario no dudó en señalar que Isabel Pantoja no actuó con sinceridad durante los últimos meses de su relación. Aunque evitó dar detalles explícitos, dejó entrever la posibilidad de una infidelidad con Julián Muñoz. "Sí que había un contacto con esa persona, lo cual podrías calificar como desleal", confesó.

Diego también intentó persuadir a Isabel para que hiciera un comunicado público sobre su ruptura, pero ella se negó. "A las dos semanas, emitió un comunicado diciendo que no tenía ninguna relación con Julián Muñoz", sentenció, dejando claro que esta actitud lo desconcertó profundamente.

Diego Gómez concluyó asegurando que no se arrepiente de su relación con Isabel Pantoja, pero admite que fue un desafío emocional y personal. Sus declaraciones han desatado un torbellino mediático y han puesto nuevamente a Isabel Pantoja en el centro de atención. Por su parte, la tonadillera aún no se ha pronunciado sobre las revelaciones de su expareja.