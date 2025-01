Terelu Campos se rompe tras lo ocurrido con todo el dinero: "Vive por encima de sus posibilidades"

Estar expuesto a la vida públicapuede traer beenficios y problemas a partes iguales. Eso es lo que les ocurre al clan Campos, cocnretamente a Alejandra Rubio y a Carlo , que tras su reciente paternidad, disfrutan de su bebé al tiempo que están en el centro de la polémica. Jeimy Báez, justo antes de poner rumbo a 'GH DÚO', grabó para '¡De viernes!' una entrevista exclusiva en la que no se dejaba nada en el tintero.

La que fuera novia de Carlo Costanzia durante varios años de idas y venidas ha hablado alto y claro en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta desvelando algunos aspectos de su turbulenta relación con el ahora novio de Alejandra Rubio. Para Jeimy, el acercamiento de Carlo con Alejandra tan solo unos días después de su ruptura no responde a un verdadero interés del actor por la hija de Terelu, si no más bien a una necesidad económica: "Es un chico que vive por encima de sus posibilidades, es caprichoso y le gustan los lujos, las cosas caras. Es difícil adaptarse a la vida real cuando has tenido mucho y eres así de materialista. Yo con el dinero he sido muy estúpida, él es aficionado a los torneos online, igual que su padre, y yo estaba ahí para él cada vez que perdía, el dinero era mío, lo ganaba yo y lo gastaba él. Cuando yo volvía de trabajar ocho horas él estaba tumbado en el sofá, siempre me lo encontraba así".

Para Jeimy, Carlo es un poco "basiquillo" porque usa Instagram para conquistar a las chicas, como hizo con su actual pareja: "Es un manipulador y un mentiroso compulsivo. La persona que esté con Carlo tiene que ser fuerte y estar muy enamorada porque si no es complicado. A día de hoy sigo protegiendo a Carlo porque sigo callando muchas cosas de Carlo y él lo sabe, no soy lo que Carlo dice, soy lo que Carlo calla (...) Conmigo iba a ser difícil tener el nivel de vida que deseaba, pero con su nueva pareja sí lo ha conseguido, se puede decir que es su modus operandi, ha conseguido sobrevivir. Yo he escuchado cómo él mismo le aconsejaba a sus hermanos que hiciesen eso, que se arrimaran a alguien famoso para vivir mejor. Creo que más que amor es necesidad".

Terelu Campos se ha convertido hace apenas unas semanas en la abuela del hijo de Carlo Costanzia. Cuando su hija Alejandra y Carlo Costanzia anunciaban su embarazo en una revista tan solo dos meses después de comenzar su relación, la colaboradora de '¡De viernes!' reaccionaba feliz a la noticia. Ahora, la mayor del clan Campos intenta poner distancia y silencio de por medio cuando se habla del padre de nieto:

"Yo lo único que quiero decir, y además con todo el respeto del mundo, es que yo desconozco la vida de esta chica con el padre de mi nieto y que espero que como compañeros entendáis que cualquier cosa que yo diga sobre ella siempre se va a utilizar para decir que le estoy contestando. Si yo no hablo nadie me puede decir eso y de verdad que lo estoy diciendo con todo el respeto hacia ella y hacia el programa. Tenéis que entender que mi familia, mi familia no tiene nada que ver con lo que esa chica está contando".