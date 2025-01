De la boda a las dudas: los problemas en la relación entre Sofía Suescun y Kiko Jiménez.

El 2024 no fue el mejor año para Sofía Suescun que ha visto como la relación con su madre está completamente rota. Después de ser uña y carne, la navarra optó por separarse de Maite Galdeano con el pretexto de que no le dejaba vivir su vida. Esta relación, un tanto tóxica, entre madre e hija también afectaba al noviazgo con Kiko Jiménez.

Galdeano, por su parte, expuso en todo momento que la manipulación que Kiko Jiménez hacía sobre su hija era total, algo que también ha denunciado recientemente Adara Molinero. En su entrevista en ¡De viernes! habló sobre la situación tan complicada. "Esa situación tiene que ser durísima y desagradable. Pero las personas que tenemos al lado y a nuestro alrededor influyen mucho y son figuras muy importantes. Al final las escuchamos y no se deben escuchar a veces porque no reman a favor".

Terelu Campos quiso saber la opinión de Adara sobre si Kiko manipulaba a Sofía, algo que Adara aseguró que sí que ocurría. Por otro lado, también aseguró que el comportamiento de Galdeano con su hijo no era aceptable. "Aquí no hay buenos ni hay malos. Simplemente se podrían estar acercando posturas y tengo la sensación de que cada vez se alejan más y me parece súper triste. Tiene que haber solución de algún tipo".

Las palabras de Álex Ghita

Parece que el ex de Adara Molinero está dispuesto a sacar todos sus trapos sucios en televisión para bochorno de ella misma. Y es que Álex Guita ha hablado con la mujer de Ángel Cristo sobre su relación: "Va a haber jaleo".

Y es que el concursante se enteró de que su expareja estuvo en el debate de Gran Hermano, algo que no esperaba. "Pensé que se quedaría en casa y lo rechazaría sabiendo que yo iba a ir al programa", le dijo a Ana Herminia, asegurando que "yo soy el primero que pide disculpas. Pero también me gustaría que se dé cuenta de las cosas que hacen mal a la otra persona, porque aquí nadie hace todo bien y la otra persona todo mal. Las cosas, en pareja, nunca son blancas o negras. A no ser que no sea por una infidelidad. Créeme, que si es por mi parte, yo no he terminado así con ninguna ex. Si fuese por mí, no hubiésemos acabado así".

También aseguró que "sabes dónde va a haber jaleo. Si nos vamos en plató, estará Adara. Yo lo sé porque, en el 'confe' del otro día, me la pusieron un poco".