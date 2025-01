El hijo de César Cadaval de 'Los Morancos' rompe su silencio sobre su padre: "Ya me da igual"

Los Morancos cuentan con una trayectoria impecable dentro del mundo de la televisión y la comedia gracias a una carrera que los ha situado como dos referentes en España. Sin embargo, parece que su legado artístico se traspasó hace tiempo a las nuevas generaciones de la familia.

En este mismo sentido, hay que prestar especial atención a Alfonso Cadaval, hijo de César Cadaval, quien ha proyectado su vida hacia la profesión de torero. Una decisión que a sus 30 años de edad le está dando muchas alegrías en la actualidad. La cosa es que Alfonso Cadaval hizo historia el pasado mes de junio en Polotitlán (México) al dar un espectáculo del que salió a hombros del público por la puerta grande. Sin embargo, esto solo es el principio de unas intenciones realmente ambiciosas que ha conseguido construir a pesar de la lucha que ha tenido que mantener para no dejarse eclipsar por la fama de su padre.

"En mi caso, pesaba el nombre de mi padre sobre mí, pero ahora estoy sabiendo gestionarlo y llevarlo. Ya me da igual. Sé lo quiero y lo que tengo que transmitir". Esas son las palabras que Alfonso elegía para dejar claro que se encuentra más enfocado que nunca de camino hacia el éxito.

Los Morancos, hundidos tras perder miles de euros

Inesperada sorpresa en TradeAr tras lo que se ha contado en el programa de Telecinco que presenta Ana Rosa. La Audiencia de Sevilla ha condenado a un promotor de eventos a un año y medio de cárcel por estafar a Los Morancos tras celebrar un espectáculo en Telde, en Gran Canaria. Y es que el acusado falsificó, como bien han señalado los hermanos Cadaval en 'TardeAR', el sello de la compañía de la que están al frente, además de la firma de su representante. Tras esto, el promotor utilizó el sello y la firma para conseguir un acuerdo con una agencia y concertó viajes por un importe de casi 9.000 euros que pagó a la cuenta de Los Morancos.

Los Morancos han señalado en el programa de Telecinco que todavía están esperando el dinero. "Este señor creo que es insolvente, entonces... él está en busca y captura. Está por ahí, no sé dónde... pero no hemos sido solo nosotros. Ha habido muchísima más gente estafada por él, como Antonia San Juan", apuntaba César. Sobre si habían trabajado o no alguna vez con el estafador, ambos apuntaban que "sí": "El tipo se dedicó a falsificar el sello de nuestra empresa y la firma de nuestro mánager". Un profesional de la estafa que ha puesto a Los Morancos en un serio compromiso: "Va a entrar en la cárcel porque hay muchas más sentencias", confirmaba Jorge.

Tras contar todo el tema de la estafa, Xavier Sardà apuntaba que lo que sí es auténtico es la firma de cuando se casaron el colaborador y Los Morancos en Las Vegas: "Y es mi marido para toda la vida", bromeaba César. El colaborador de Telecinco contaba que fueron a jugar a la ruleta en Las Vegas y ganaron. Pero las anécdotas no acababan aquí.