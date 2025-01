Isa Pantoja se va de Telecinco tras su última entrevista: "Me mandó un mensaje..."

Isa Pantoja acudía el pasado viernes, 10 de enero, al programa en el que colabora, 'Vamos a ver', y se enfrentaba a la entrevista que Diego Gómez ha dado en 'TardeAR' hablando de la relación sentimental que tuvo con su madre antes de que esta comenzase su historia de amor con Julián Muñoz.

En lo que respecta a Isa, la colaboradora aseguraba que "razón no le falta en lo que dice de mi tío, yo he dicho un montón de veces eso, le doy completamente la razón", en referencia a las palabras que Diego tuvo para su madre: "Para una madre, los hijos deben ser lo primero. Agustín podrá tener cierto grado de culpabilidad en el trato con Isa, pero la responsable final siempre es Isabel".

Además, la joven desvelaba que ha tenido contacto con él "en momentos así importantes, como felicitarme por la boda o el embarazo, o después de mi entrevista, que me ofreció todo su apoyo".

Y es que, Gómez "me mandó un mensaje de apoyo" cuando esta decidió desvelar el infierno que vivió en Cantora, pero "realmente de mí habla poco, él habla de la relación con mi madre y yo no tengo nada que ver en que haya dado el paso de contar esas cosas que desconozco y que me interesan cero patatero".

Tras su intervención en el programa, la hija de la artista se dejaba ver abandonando las instalaciones de Telecinco y lo cierto es que se mostró visiblemente nerviosa hablando por teléfono.

Sin despegar el teléfono de su rostro, la colaboradora de televisión hablaba con alguien tras sus demoledoras declaraciones en el plató apoyando a Diego, la que habría sido la gran decepción para su madre en los últimos tiempos.

Verdadera relación

