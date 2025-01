Isabel Pantoja, Isa Pantoja y Kiko Rivera, juntos de nuevo: "En shock".

La reciente preocupación por el estado de salud de Alma Pantoja, la hija recién nacida de Anabel Pantoja ha provocado que toda la familia viaje a Canarias para arropar y estar cerca en un momento tan complicado. De esta forma, Isabel Pantoja se ha vuelta a encontrar con sus dos hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, con los que apenas tiene trato e incluso llega a mantener una cierta enemistad.

Según apuntaron en el programa Fiesta, amigos y familiares de Anabel Pantoja han viajado hasta la isla para darle apoyo mientras su hija se encuentra ingresada en el hospital. "Está aquí porque una de mis primas coincidió con ella cenando ayer. Parece que va a continuar durante el fin de semana con su sobrina", explicaba Arabella Otero, confirmando la presencia de Isabel Pantoja.

"Estuvo con Anabel casi toda la noche, también parte de la mañana y ha dado el paso para que estén otras personas allegadas a Anabel. Están Susana Bicho, Belén Esteban, amigas cercanas de Anabel", confirmó la colaboradora en un programa donde una persona muy cercana a Anabel, como es Luis Rollán se enteraba en directo de la triste noticia.

"Me he enterado por vosotros y sigo en shock. Después de tantísimos años en televisión es la primera vez que no tengo ni idea de qué decir. Solo puedo expresar que le mando desde aquí a mi amiga Anabel toda la positividad y el amor del mundo", expresaba el colaborador en una conexión, mandando un mensaje de ánimo a su amiga.

La entrevista a Diego Gómez

El empresario Diego Gómez, conocido por haber sido pareja de Isabel Pantoja durante tres años, ha decidido hablar abiertamente sobre los motivos de su separación con la tonadillera. En una entrevista exclusiva para el programa TardeAR, Diego Gómez compartió detalles nunca antes revelados de su relación y del complicado final de su historia de amor.

Diego recordó con nostalgia cómo conoció a Isabel en el Casino Torrequebrada, donde ella se hospedaba. Fue él quien organizó un gesto especial para el cumpleaños de la cantante: una tarta personalizada preparada por el chef del lugar. Esa conexión inicial dio pie a un romance que floreció con una cena en Fuengirola, organizada por la propia Isabel. "Nunca pensé que acabaríamos juntos, pero me atraía mucho su carácter divertido, cariñoso y amable", confesó Diego, describiendo a una Isabel muy distinta a la que, según él, es ahora.