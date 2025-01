Jorge Pérez estalla como nuca tras lo ocurrido con Alaba Carrillo y toma una drástica decisión: "Por la vía judicial"

Telecinco trató de resucitar hace unos meses una de las polémicas que más ha dado de que hablar en la cadena de Mediaset. Supervivientes All Stars, la versión del clásico reality en la que fueron los concursantes VIP, llegaba a su fin coronando a Marta Peñate como ganadora. Una primera edición que contó con otro ganadores de otros años como el exguardiacivil y colaborador de Telecinco, Jorge Pérez. En una de las pruebas, Jorge tuvo que abrirse como nunca y el programa quiso desviar el tema a lo ocurrido con Alba Carrillo y a cómo gestionó con su familia aquella crisis. El contexto, de todo no se mencionó en el programa, dado que se sobrentendía que los espectadores recordaban qué había ocurrido. Alba Carrillo fue el centro de la polémica en la Navidad de 2022 cuando tuvo un affaire con Jorge Pérez, también colaborador del mismo programa, durante la fiesta de Navidad que celebró la productora de Ana Rosa. Un affaire que desvelaron sus propios compañeros y que le pudo suponer el divorcio a Jorge Pérez, que se encontraba, en teoría, felizmente casado. Sin embargo, la cosa no fue a mayores, al menos con su matrimonio. Eso sí, los dos colaboradores se ausentaron del programa durante un tiempo. Alba Carrillo acudió al Deluxe, el programa presentado por Jorge Javier Vázquez, donde contó todo lo que había sucedido con su compañero y, tras un tiempo prudencial, volvió al programa. Sin embargo Jorge Pérez parece se tomó más largas, algo que molestó en gran medida a la propia Alba Carrillo, que criticó el diferente trato que se les estaba dando en el programa.

Jorge confesaba que vivió la parte mala de la fama, donde recordaba el mal momento que pasó por su vida: "Tengo que ser parco en palabras por diferentes motivos sobre ese asunto, pero el que calla no siempre otorga aunque a mí me hubiera gustado decir muchas cosas. Cuando pasa lo que ha ocurrido estos días a mí me remueve algo dentro, ya no por mí, cuando tocan lo más importante que es mi mujer y mi familia si me duele. Sé que ella está bien, pero no quería que viviera una situación que no les corresponde".

Al poco tiempo, Alba Carrillo, que fue despedida de la cadena tras la polémica mientras que Jorge continuaba de colaborador en varios programas de la misma, también rompía su silencio a través de las redes sociales. Ya no trabajo ahí, no quiero saber nada de Mediaset", afirmaba. "Dejar de blanquear a este señor, un padre maravilloso, padre de 4 hijos... Ya no lo aguanto más". "Este machismo tóxico, dejándome a mí de la manzana de la tentación". "Se acabó. Esta cadena ponzoñosa que me deje en paz. Esto es acosos y derribo, que me dejen vivir". "Ya no estoy con vosotros. Estoy con otra persona, con otra cadena. Parece que os molesta. Dejadme en paz", sentenciaba.

Ahora, este tema ha vuelto a salir a la luz a raíz de un comentario que ha recibido el exguardiacivil y que ha querido compartir con sus seguidores.

"Mira de verdad, soy de las personas que piensan que tod@s nos equivocamos, fallamos, etc...pero que después de eso intentamos dar lecciones de amor confianza y respeto...la verdad me parece de poca vergüenza...en fin", escribía un follower. Unas palabras a las que Jorge Pérez contestaba contundente.

Jorge Pérez estalla como nuca tras lo ocurrido con Alaba Carrillo y toma una drástica decisión: "Por la vía judicial" / INSTAGRAM

"Yo no doy lecciones de nada, si así lo sientes es exclusivamente tu problema, no el mío. Llevo dos años aguantando que personas como tú, sí sean las que vengan a mi darme lecciones de nada, e incluso a faltar el respeto como es tu caso. Y aquí la cuestión es la siguiente, que yo lleve callado este tiempo no quiere decir que lo que se contó en televisión sea cierto, pero bueno, es lo que tiene ir por la vía judicial y por supuesto no voy a darte explicaciones que ni te importan ni te corresponden. Donde quiero llegar con esto, es que si te sientes tan ofendida, busques perfiles más ejemplarizantes para seguir. Un saludo",escribía para añadir, a continuación, "llegan días en los que sí, se me acaba la paciencia..."