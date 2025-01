Malas noticias para los Mozos de Arousa: el motivo por el que no reciben su millonario premio de Reacción en cadena

Los Mozos de Arousa continuan en su lucha particular tras salir de Telecinco, dando entrevista y hablando de lo que supuso para ellos dejar la cadena de esa forma. Sin embargo, como se ha sabido recientemente y confirmaron ellos mismos, mantienen un contrato con la cadena por la que no pueden hacer apariciones en otras televisiones.

"Tenemos contrato hasta el 25 de febrero. Aún tenemos las manos atadas, porque no podemos participar en otros concursos de televisión y demás. De hecho, tuvieron que pedir permiso desde Land Rober para poder estar allí, que sí se lo dieron, y por eso fuimos", asegura, hablando de su participación en el programa gallego. También confesaron que todavía no habían recibido el dinero del premio.

"Tienen de plazo para pagar hasta el 25 de febrero. Y lo normal es que lo agoten. Pueden abonar el premio unos días antes, pero ya depende de ellos, de su departamento económico", confiesan, esperando recibir antes de esa fecha los 2,6 millones de euros que ganaron en Reacción en cadena y que después de impuestos y repartilo en partes iguales, se quedarán en 460.000 euros para cada uno.

"Es una muy buena cantidad, que no la gana nadie en un año y medio con un trabajo normal, pero tampoco podemos dejar de trabajar. Todo el mundo piensa que tenemos un millón para cada uno, pero no es así. Es una cantidad muy buena, y viendo los precios de la vivienda y cómo están subiendo las cosas nos viene muy bien, pero también tenemos que hacer buen uso de él. Te permite independizarte, vivir más tranquilo, pero no te quita de trabajar ni mucho menos".

Más allá de la televisión

Ahora, comienza una vida lejos de la televisión (por el momento) para los Mozos de Arousa. Ha sio un año de emociones y el trío de gallego ha acabado formando parte de la familia de Telecinco (al menos, durante su estancia en el programa) y de miles de hogares de toda España a los que llegaban cada tarde.

Concretamente Bruno tuvo más presencia en Telecinco debido a su participación en el reality Bailando con la estrellas. Su paso por el programa no fue nada fácil. . El 'mozo de Arousa' se esforzó al máximo para dar lo mejor de sí mismo en la pista de baile, pero el jurado no pensaba que estuviera a la altura de sus compañeros y esto les hizo protagonizar algún que otro momento de tensión. Lo cierto es que Bruno llegaba la gran final de 'Bailando con las estrellas' gracias al apoyo del público que, cada semana, desde sus casas, le votaba y salvaba (pese a que los jueces le colocaban en la última posición del ranking). Bruno tenía una última oportunidad para conquistar a público y jurado. En la final Bruno Vila escuchaba las valoraciones del jurado y, como era de esperar, no todos ellos destacaban su actuación. La más crítica fue una vez más Julia Gómez, quien no entendía que el gallego siguiera concursando: "¿Cuándo salgas de aquí tu intención es tomar clases de baile? Nada más que decir".

En su cuenta oficial de Instagram, Vila tiene fijado un post en el que hace balance de cómo fue su paso por el programa. Un post que editó recientemente y que está a la vista de todos los que quieran entrar en la páginal del joven gallego.

"Mi gente, no sabéis lo mucho que he aprendido en esta experiencia. Ha sido dura, intensa, divertida. Me ha costado muchísimo bailar pero cada cosa que iba consiguiendo era un éxito personal muy grande. He quedado tercero, que lo considero un puestazo, compartiendo el podium con dos grandes bailarines amateurs que son @adrian_lastra y nuestra ganadora @mariaisabelamqs a la cual tenemos todos que felicitar porque ha hecho un gran concurso junto a su pareja @luismontero_dancer. Vivir esta noche con ellos junto a mi también queridísima @atheneaperezn fue maravilloso. Nada de esto hubiese sido posible sin @martablan.co que no solo ha sido maestra de baile sino un apoyo a nivel emocional muy grande en esta experiencia por la que siempre le estaré agradecido. No me puedo olvidar de dar las gracias a @mediasetcom por elegir como una de sus grandes apuestas de la temporada un programa artístico, gracias por incluirme en él. Gracias a ellos y a la productora @bulldog que fue quien lo llevó a cabo, su maravilloso equipo siempre nos ha estado cuidando. Por último os doy las gracias a todos los que de una forma incondicional nos habéis votado semana tras semana. Habéis sido mi fuerza y soporte, os quiero. Gracias por el vínculo tan bonito que hemos creado".