La nieta de Arévalo confirma la relación con el hijo del humorista: "Cuando quieres a una persona lo primero que tienes es respeto"

Tras cumplirse un año del fallecimiento de Paco Arévalo de forma inesperada a los 76 años de edad en su domicilio, su nieta, Ana, acudía este sábado al programa de 'Fiesta' para recordarle.

"A mi abuelo le echamos de menos cada día, era una parte fundamental de nuestra familia y vivir sin él es muy difícil. Ha pasado ya un año desde que nos dejó pero nos sentimos como si hubiera sido ayer. Es algo que nos cuesta mucho superar, y sobre todo a mi tía Nuria, ella no vive las cosas como nosotros", confesaba la joven en plató.

Además de recordar su estrecha unión, Ana también habló de la polémica que surgió en el tanatorio de su abuelo cuando Malena Gracia aseguró haber sido echada por el hijo del humorista, demostrando así que la relación, tanto con el hijo del humorista, como con el resto de la familia estaba completamente rota.

"No tiene que haber ningún punto de encuentro con esta señora, la cosa se quedó después de cómo se portó nada más morir mi abuelo y no creo que pase de ahí", explicaba la nieta de Arévalo, dejando claro que no quieren saber nada de Malena.

Además, confesó que "él ha tenido una carrera impecable y nos duele que una de las últimas cosas que se recuerden de él sea la relación con esta señora", ya que es de lo que más se ha hablado en los últimos tiempos.

Sin ganas de seguir hablando de la actriz, la nieta del cómico dejó claro que "cuando quieres a una persona lo primero que tienes es respeto y ella no tenía respeto por mi abuelo, ni siquiera cuando estaba en vida".

Recientemente Malena Gracia reaparecido ante las cámaras y se ha mostrado más contundente que nunca contra Bárbara Rey tras haberla negado en televisión que hubiese tenido una relación sentimental con Ángel Cristo.

"Es una mentirosa esta señora", confesaba Malena y explicaba que le enfadó "mucho" que la vedette dijera que "no había estado con Ángel Cristo, que había sido una cosa de tres o cuatro veces" porque "sabe perfectamente que no fue así, que fuimos novios, no mucho tiempo, un año, un año y pico".

Una relación de la que habría "imágenes de Telecinco, es que eso está ahí... hicimos un programa juntas, cuando él falleció, fuimos al tanatorio". Además, no duda en acusarla de que "si miente en esto, no quiero pensar en qué más puede mentir". Por otra parte, Malena ha confirmado que ya está escribiendo sus memorias y hablando con productoras para llevarlas a la pequeña pantalla: "Ahí se van a poder enterar de muchas cosas, que hasta ahora he estado con la boca callada, pero ya no me voy a callar más".

A pocos días de cumplirse el primer aniversario de la muerte de Paco Arévalo, Malena aprovechó la ocasión para recordarle: "Ya ha pasado un año de no escuchar su voz, de no verle, y le pese a quien le pese, yo siempre lo he dicho, nos vamos a querer mucho" porque "para mí él sigue aquí, y... una pena todo lo que pasó, pero a veces las personas son muy ingratas y se olvidan de todo lo que ha habido detrás".

Según ella, Arévalo "estaría muy disgustado de todo lo que pasó y nada, seguiríamos hablando, es que éramos amigos, compañeros, fueron muchos años de trabajo, de estar juntos, entonces bueno", concluía la artista.