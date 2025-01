Nuevas críticas a Gran Hermano por el caso de Ana Herminia: "De todo menos show"

La polémica ha regresado a Gran Hermano DÚO con la denuncia de Ana Herminia por una supuesta agresión que sufrió en el programa por parte de Javi. Las cámaras del reality captaron el momento, en el que se ve como el concursante le da unos toques en la rodilla de la mujer de Ángel Cristo. Este gesto, desapercibido para muchos, fue denunciado por Ana Herminia como una agresión, pidiendo la expulsión de Javi.

Esta denuncia a la dirección del programa ha sido muy criticada, e incluso el propio Ángel Cristo llegó a señalar que su mujer se había equivocado. En Ni que fuéramos Shhh también comentaron esta situación, poniendo el foco en Ana Herminia y lo que había hecho. "Ana Herminia quiso hacer ver que Javi le había pegado, pero yo he visto el vídeo tres veces y no pasa eso. Eso sí que me parece feo", señaló Belén Esteban.

Por su parte, María Patiño tambien señaló que la mujer de Ángel Cristo había cruzado una línea que va más allá del concuso. "Es una situación vergonzosa y muy grave porque la televisión se tiene que adaptar a los tiempos. Algo que antes podía ser solo un juego, hoy ya no lo es", opinó la presentadora, muy enfadada también por algunos comentarios que se escucharon en el programa, señalando que "Ana Herminia da juego porque hace show".

"Inventarse una agresión es de todo menos show. Si ese es el juego para algunos, desde luego que no es la televisión que yo quiero. Si hay algo que a mí realmente me agrede son las denuncias falsas, sobre todo cuando vienen de boca de una mujer. Eso hace mucho daño a otras mujeres y ese no es ni mi show ni mi juego", añadió la presentadora que no compartía la opinión de los colaboradores de Gran Hermano DÚO.

Para cerrar sus declaraciones, Patiño llegó a pedir incluso la expulsión de Ana Herminia por la falsa denuncia. "Esta señora debería de estar en la calle, pero es la protegida. Ella sigue salvada, por lo que la están protegiendo. Entiendo que hay personajes que en esta profesión nos dan de comer, pero esto no es ningún juego. Hay veces en las que hay que parar el juego".