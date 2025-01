Preocupación por la enfermedad diagnosticada al hijo de Carmen Borrego, que provoca un 20% de las muertes súbitas y de arritmias graves

Esta semana ha llegado a 'GH DÚO' uno de los clásicos del programa, la mítica 'curva de la vida'. José María Almoguera ha sido el encargado de estrenarla en esta edición. El hijo de Carmen Borrego ha abierto su corazón recordando los mejores y los peores momentos de su vida, aquellos que han definido su personalidad y que le han construido como persona.

El concursante ha comenzado recordando su infancia: "He tenido una infancia muy buena, he tenido mucha suerte, porque tanto mi familia como mis amigos estaban ahí. He tenido mejores y peores momentos como todos los niños, pero nada reseñable. Una infancia, sobre todo, formada por la familia. Han hecho que yo sea una persona muy familiar y que siempre haya querido mantener mi familia unida". No obstante, en esa infancia se veía una bajada que no ha pasado desapercibida para el 'Súper': "Fue un pequeño bache, que fue la separación de mis padres, su divorcio. Yo tenía cinco años, no tengo mucho recuerdo. Más adelante sí fue para mí un poco bache porque nunca llegas a entender que lo dejen y se dejen de querer. Con el tiempo lo entendí".

Posteriormente, se podía observar una subida en su 'curva de la vida': "Mi adolescencia. En esa época somos más trastos, tensamos la cuerda de nuestros padres todo lo que se puede. Colegios, institutos... La verdad que muy buenos siempre, me han dado una formación excelente. Tengo unos amigos maravillosos". Tras aquellos años, aparecía la que fue su mujer, Paola: "Fue algo maravilloso. Me casé en mayo de 2022 enamoradísimo y pensando que era para siempre. No lo fue. Pero gracias a ella pude tener mi familia, mi hijo, el mejor momento de mi vida, sin duda", comenzaba. "Pero de repente llegaron cosas muy duras", continuaba.

José María recordaba entonces el fallecimiento de sus dos abuelas: "Dos pilares fundamentales de mi vida. Estaba muy unido a las dos, por igual. De hecho, las quería como a mis padres, incluso más. Han estado ahí siempre. Y después de ello vino el divorcio". Ha sido entonces cuando nos ha contado cómo fue su separación de Paola: "Fue muy duro, porque me divorcié queriendo a mi mujer. Actualmente aún nos tenemos mucho cariño, somos amigos. Pero se rompía la familia que habíamos creado. Venía con mucho peso a la espalda, me generó muchos problemas familiares: me dejé de hablar con mi madre, mucha gente se echó encima de mí... Es más fácil criticar que entender, que ponerse en la piel. Ha sido tanto que yo he llegado a estar deprimido, a tocar fondo".

No obstante, asegura haberlo superado y haberse recuperado gracias a la ayuda que ha tenido a su alrededor, y se muestra muy ilusionado con todo lo que está por venir en 2025: "Tengo buenos proyectos como retomar la relación con mi familia, con mi madre y con toda la familia materna, que durante un mal tiempo no la he tenido".

Además, tambiñen ha salido a la luz el motivo por el que Almoguera no puede realizar varias de las pruebas que se producen en Gran Heramo. el hijo de Carmen Borrego padece síndrome de Brugada, una canalopatía eléctrica pura, causante de hasta un 20% de las muertes súbitas y de arritmias graves.