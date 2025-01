El trabajo real de Anabel Pantoja lejos de la televisión y las redes sociales: "En una empresa de suministros eléctricos"

Anabel Pantoja puede presumir de vivir un momento de lo más dulce. Tras su salida de la televisión, la sobrina de Isabel Pantoja se gana la vida como influencer mientras disfruta de su reciente maternidad, tras el nacimiento de su hija Alma a finales de años.

Anabel ha sido un todoterreno en la pequeña pantalla, sobre todo en Telecinco, donde ha participado en diferentes programas y reality. Además, también ha estado junto a su tía Isabel Pantoja en sus giras, donde ha trabajado como maquilladora de la cantante.

Pero, ¿en qué trabajaba Anabel antes de dar el salto a la fama? Y, ¿cómo llegó a la televisión? Desde el canal Outdoor de Telecinco han recuperado el testimonio de la Pantoja sobre cómo fueron sus primeros pasos en el mundo laboral. Antes de iniciar esa carrera pública hace ya trece años, Anabel Pantoja llevaba "una vida normal" en Sevilla, donde vivía junto a su madre, Merchi Bernal, y sus abuelos maternos, salía con sus amigos del barrio y de la infancia, y vivía prácticamente en el anonimato. Ha sido en el podcast de Druni donde la influencer ha recordado esa etapa en la que fue tan feliz y donde ha destapado a qué se dedicaba antes de aceptar la oferta de su primo de defenderlo en 'Supervivientes'.

La sevillana ha explicado que tuvo una etapa en la que se "desvió" y su madre la obligó a hacer una Formación Profesional después de que terminase sus estudios de Educación Secundaria Obligatoria: "Era un FP de Grado Superior de Administrativa. Me acuerdo perfectamente que se me daba muy bien la mecanografía y me coloqué en una aseguradora muy famosa de seguros de coches a hacer las prácticas. Yo recuerdo que hacía las fotocopias, traía el café, era como muy guay, pero no me pagaban".

"A raíz de eso me coloqué en una empresa de suministros eléctricos donde era la recepcionista de 32 compañeros. Tengo muy recuerdo porque allí era la niña, eran casi todos chicos y solo dos o tres niñas. Me coloqué ahí con 21 años y fui mi primer trabajo importante, dada de alta. Fue precioso porque todos me querían cuidar. Bajaba a desayunar con mis compañeros, tenía un buen horario, me iba a comer a casa y luego volvía, y cobraba muy bien para la época porque eran como unos 1.100 euros", ha recordado con mucho cariño Anabel.

Pero cuando llegó el momento de renovarla su por aquel entonces jefe, a pesar de estar "encantado" con ella, no pudo hacerla fija y se quedó en el paro. Fue entonces cuando la exconcursante de 'GH VIP' decidió hacer las maletas e irse a Madrid a "estudiar maquillaje": "Mi tía tiene un maquillador, que para mí es de los mejores, que tenía una escuela y él me regalaba el curso y me fui a vivir con mi tía a La Moraleja". Ahí ya su primo le pidió que le defendiera en 'Supervivientes' y el resto es historia.