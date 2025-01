Adara Molinero se suma a GH Dúo y se reencuentra con su ex: "Este señor ha ido a intentar destrozarme"

Adara Molinero sorprendía a todos sus seguidores al anunciar que había roto definitivamente con Alex Ghita. La influencer dejaba de seguir en redes sociales al que fuera su novio y empezaban todo tipo de especulaciones sobre el motivo de la inesperada ruptura.

En escena entraba también Jonan Wiergo, quien fuera gran amigo y apoyo de la influencer durante su paso por Supervivientes. Sin embargo, su amistad acaba saltando por los aires hace unos meses tras saberse que la hija de Elena Rodríguez había dejado de seguir en redes al creador de contenido.

Empezaba así un cruce de acusaciones que acababa con la madrileña protagonizando un polémico directo en el que desvelaba el motivo real de su ruptura con el entrenador personal y el papel que Jonan había jugado en el fin de su relación.

Ahora, ha sido Alex Ghita quien ha vuelto a tirar de la manta y sigue contanto varios detalles desconocidos de su relación con la influencer, entre ellos, los deseos de la madrileña de convertirse en madre, algo que no parece haber hecho ninguna gracia a la madre de la exsuperviviente, que no dudaba en repostear en Twitter el mensaje de un usuario de esta red social en el que dejaban al entrenador personal en muy mal lugar.

Para plantar cara a los desafortunados comentarios que está vertiendo el concursante sobre su ex, ha sido la propia Adara Maolinero junto a su madre, Elena Rodríguez, las encargadas de contestar en directo al entrenador personal.

Adara planta cara a su ex

La tensión es máxima. Ya no es un secreto que la relación entre Adara Molinero y Alex Ghita las cosas no acabaron de la mejor manera. De hecho, la expareja no ha dudado en mostrar lo mal que se llevan tras la ruptura. Un fin de relación que se hacía público con un directo de Instagram protagonizado por la influencer y su madre y en el que aseguraban que el entrenador personal se había dedicado a tontear con varios influencers a través de redes sociales.

Ahora, tanto Elena Rodríguez como su hija han tenido la oportunidad de responder en directo al entrenador personal, que no ha dejado de hablar de la relación que mantuvo con la madrileña y de por qué terminó su historia según él.

“¿Qué va a seguir enamorado? Juega continuamente, dice algo bueno y luego te atiza diciendo que me parezco a Vanessa”, reaccionaba Adara, a la que no le gustaba nada escuchar esto: “Que diga lo que quiera, trabajo muy a gusto en televisión porque tengo el culo muy limpio, duermo muy bien en mi cama porque sé que nadie tiene que decir nada de mí. Me he quedado con mal cuerpo, que me deje tranquila. Trabajo de forma habitual en la tele, este señor ha ido a hablar de mí y a intentar destrozarme".