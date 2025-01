Adiós a Joaquín Prat: los motivos de su ausencia en Vamos a ver.

La sorpresa ha saltado entre los seguidores de Vamos a ver al comprobar que en los últimos programas Joaquín Prat, presentador del magacin, no estaba presente. Desde el programa ha querido compartir los motivos, dando un mensaje de apoyo a su compañero que no está atravesando un momento fácil.

La reciente pérdida de un ser querido ha apartado al comunicador durante unos días. El fallecimiento de Cecilia Sandberg, hermana de Marianne Sandberg y tía de Joaquín y Alejandra Prat ha convertido el comienzo del 2025 en algo menos animado para el presentador. Una gran pérdida para él, ya que era su madrina y estaba muy unido a ella.

"Mi madrina, mi tía, es la persona que siempre ha estado a mi lado, además de mi madre, mis hermanas y mi padre, durante muchísimos años. La tía Sesi, como yo le llamo, ha sido siempre la alegría de la huerta, la que siempre iba un paso por delante. Cuántas juergas, cuántas fiestas, cuánto cachondeo... Era quien más sabía de la vida: cuándo poner una sonrisa, cuándo quitarle hierro al asunto, siempre con sabiduría y gracia. Hoy estamos aquí para celebrar la vida de esta señora rubia que siempre ha estado presente en nuestras vidas", señalaba en su último cumpleaños.

Las palabras de Isabel Pantoja

El ingreso de urgencia de Alma, la hija recién nacida de Anabel Pantoja y David Rodríguez, este domingo 12 de enero ha preocupado sobremanera a todos los allegados de la familia Pantoja, por lo que muchos se han desplazado hasta Canarias para acompañar a los padres en este momento tan delicado.

Tanto amigos de la influencer que incluyen a Belén Esteban o Susana Molina, como familiares de Anabel entre los que se encuentran Isabel Pantoja, Kiko Rivera o Isa Pantoja han acudido al centro hospitalario en el que se encuentra la pequeña de a penas 40 días con el objetivo de acompañar a los progenitores de Alma.

Esto ha causado mucho revuelo en la prensa rosa, pues se ha especulado con un presunto encuentro entre la tonadillera y sus hijos, que hace años que no se hablan. Pero no, ese encuentro no se ha producido. Según ha desvelado Antonio Rossi en 'Vamos a ver', "a día de hoy, la familia no se ha visto. Isabel Pantoja no ha querido ver a su familia, ni la familia ha querido ver a Isabel Pantoja, Los hijos no han coincidido con su madre de forma voluntaria".

Según el colaborador, Isabel Pantoja se encuentra en un segundo plano y ha confesado que "no quiere ser protagonista de absolutamente nada. Es verdad que está apoyando a su sobrina en todo, pero no quiere aparecer ni que se focalice todo en ella. Está con ella, pero a la retaguardia, informada. No quiere que nadie focalice la noticia en su aparición en el hospital"