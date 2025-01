Esta es la cantidad de dinero que recibió una de las presentadoras de las campanadas: "No me pagan mucho dinero"

La batalla por las audiencias de las Campanadas se ha saldado con vencedores, vencidos y muchas polémicas que han estado sonando durante los días posteriores. A la victoria de David Broncano y Lalachus hay que añadir todo lo que se ha comentado sobre ambos dos, especialmente sobre Lalachus y los ataques sobre su físico. Por el otro lado, el vestido de Cristina Pedroche ha vuelto a dejar sin palabras a muchos.

La reivindicación de este año en favor de la infancia y su cuidado llega de la mano del anuncio de su segundo embarazo. Pese a esta exclusiva no pudieron vencer en las audiencias. En el resto de cadenas, Telecinco volvió a quedarse muy lejos, mientras que de las autonómicas, la principal sorpresa ha sido la de TV3. Miki Núñez y Laura Escanes repitieron de nuevo, en un programa que ha sido muy aplaudido.

La influencer ha querido compartir con sus seguidores algunas de las impresiones que tuvo durante la emisión del programa de fin de año. Pero lo que sin duda ha generado más espectación ha sido el anuncio de lo que ha cobrado por la gala. Se sabe que aparecer en el programa de las uvas representa una gran exposición mediática, pero también una oportunidad para embolsarse una buena cantidad de dinero.

En años anteriores se supo que Juan Ramón García, Ana Mena y Jenni Hermoso ingresaron 25.000 euros cada uno. En el caso de Pedroche, no se conoce la cantidad exacta, pero se sospecha que puede alcanzar los 60.000 euros. Las cifras de Broncano y Lalachus no se han hecho públicas y en el caso de Telecinco, los Mozos de Arousa, que finalmente no presentaron el programa por problemas en las negociaciones, pedían algo más de 6.000 euros.

En el caso de Laura Escanes, la influencer aseguró que al tratarse de una cadena pública y autonómica, "no me pagan mucho dinero". La catalana acabó desvelando que la cifra rondaba los 5.000 euros, una cantidad que, hablando en términos televisivos, puede no ser muy llamativa, de ahí el comentario de la exmujer de Risto Mejide.

El rechazo de Broncano

Era de esperar que en el primer programa del año de 'La revuelta' se hiciera un balance de la histórica retransmisión de las Campanadas de RTVE, capitaneada por David Broncano y Lalachus, de la que ha pasado ya más de una semana.

De los excelentes datos de audiencias, por delante de los obtenidos por Cristina Pedroche y Alberto Chicote en Antena 3, a curiosidades e interioridades del evento, incluyendo la perplejidad de algunos integrantes del personal de la corporación, que no salían de su asombro con algunas peticiones del cómico, por innovadoras, tras décadas acostumbrados a unas uvas convencionales que no salían de un plano fijo.

Sin embargo, y pese a los buenos resultados y la grata experiencia para todos, David Broncano lo tiene claro: no quiere volver a presentar las Campanadas en TVE. Así lo aseguró hasta dos veces durante este primer programa del año de 'La revuelta'. "Estuvo muy bien, pero ya", llegó a decir.

Sin darse por aludida, Lalachus volvió a exhibir su más absoluta felicidad por haber protagonizado uno de los momentos del año en televisión y a decir que repetiría encantada, de la mano de Broncano. Su respuesta fue contundente de nuevo: "Pues va a ser que no". Aunque se le veía muy seguro de su decisión, a buen seguro que RTVE intentará convencerle a lo largo del año para que cambie de postura y repetir así el éxito de la última Nochevieja.