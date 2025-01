El contundente mensaje de María del Monte a Isabel Pantoja sobre la relación con sus hijos: "Es una manera de perder la vida"

En medio del complicado momento familiar que vive Anabel Pantoja tras el ingreso hospitalario de urgencia de su hija Alma, los familiares y amigos más cercanos de la colaboradora ya están en Canarias para apoyarla y acompañarla en este duro trance por el que está pasando con su hija de tan solo unas semanas de vida.

Como no podía ser de otra forma, las reacciones no se han hecho esperar y desde Madrid también han sido muchos los amigos y conocidos de la familia los que han hablado sobre este tema tan delicado. En esta ocasión ha sido María del Monte la que ha opinado sobre la visita de Isabel Pantoja a su sobrina en la que podría haber coincidido con sus hijos, aunque no ha sido así. "Es una manera de perder la vida" aseguraba la cantante tras el que podría haber sido el encuentro entre la tonadillera y sus hijos. "Por una desgracia ha acudido todo el mundo al mismo punto, ¿No nos damos cuenta de que podemos irnos cualquiera en cualquier momento? Es el momento de darse un abrazo y dejar el rencor, cuando ese abrazo se produzca, dará fuerza para sobrellevar la situación" insistía María del Monte a pesar de su discreción a la hora de hablar de la familia Pantoja desde su distanciamiento con Isabel.

Ante este momento tan delicado que afrontan en familia, la colaboradora de televisión aseguraba en el programa de 'Y ahora Sonsoles' que el dolor logra sensibilizar "lo más grande". Por su parte, otros colaboradores insistían en que no era el momento idóneo para que se produjese el reencuentro entre madre e hijos. "La preocupación era estar con Anabel y han coordinado las visitas para no coincidir. Isabel Pantoja no tenía ninguna intención de verse con sus hijos" explicaba Paloma García Pelayo.