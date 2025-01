Preocupación máxima por la hija de Anabel: Isabel Pantoja y sus hijos aparcan sus diferencias y viajan a Canarias para estar con ella

Preocupación máxima por la hija de Anabel Pantoja, Alma, que a sus 40 días de edad y como adelantaba en exclusiva este domingo 'Fiesta', está ingresada en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria.

Según el programa de Mediaset, fue el pasado viernes cuando la influencer, su pareja David Rodríguez y su madre Merchi Bernal, acudían de urgencia al centro médico con la pequeña, y aunque se desconocen los detalles que rodean a su hospitalización, Isabel Pantoja y sus hijos Kiko Rivera e Isa Pantoja, no han dudado en aparcar sus diferencias para estar al lado de Anabel en este durísimo trance.

Aunque la tranquilidad ha sido la nota dominante en la tarde de este domingo a las puertas del hospital, la sobrina de la tonadillera estaría arropada no solo por sus familiares -que según 'Fiesta' no se habrían visto las caras por el momento en el interior del centro médico- sino también por alguna de sus mejores amigas como Belén Esteban o Susana Bicho, que se han desplazado de inmediato a Canarias en cuanto se han enterado del ingreso de urgencia de la pequeña Alma, aunque por el momento no se han dejado ver llegando o abandonando el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria.

"No es el momento para pensar en ellos, están simplemente centrados en apoyar a Anabel. La familia está en estos momentos esperando y están todos unidos a ver cómo evoluciona la salud de la pequeña Alma. Solo tiene 40 días y estas horas son fundamentales, son complicadas", " han apuntado en el magazine que presenta Emma García.

Fue precisamente en el mismo escenario cuando el pasado 24 de noviembre veíamos a una Anabel pletórica abandonando el hospital con su novio y la pequeña, tan solo 24 horas después de su nacimiento. "Ha sido lo mejor que he podido hacer en la vida" confesaba la influencer con una sonrisa, que en estos momentos no se separa de su hija arropada por todos sus seres queridos.