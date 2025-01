Rodri Fuentes responde con contundencia a Adara Molinero tras su emotiva confesión: "En shock"

Entre lágrimas, Adara confesó que aún piensa en Rodri y que su relación fue “muy especial”, algo que ha dejado al influencer en estado de “shock”.

Durante su entrevista, Adara no pudo contener las lágrimas al hablar de lo que aún siente por Rodri, revelando detalles que sorprendieron tanto al público como a los colaboradores presentes en plató. "Me duele recordar lo que vivimos, todo lo relacionado con él me duele", confesó con visible emoción, dejando claro que su ruptura sigue siendo una herida abierta.

Aunque la relación terminó en agosto de 2022, Adara admitió que Rodri ocupa un lugar especial en sus pensamientos diarios: "Pienso en él todos los días. Fue algo muy especial, una bomba en todos los sentidos". A pesar de estas palabras, la influencer dejó claro que nunca ha interferido en la relación de su ex con su actual pareja, Marta Castro.

La reacción de Rodri: sorprendido, pero firme

Tras escuchar las confesiones de su exnovia, Rodri Fuentes no tardó en reaccionar. En una llamada al programa Socialité, el influencer admitió que las palabras de Adara lo dejaron “confuso” y que no esperaba ver a su ex tan afectada después de dos años de separación.

"Sigo en shock. Verla emocionada me pilló de imprevisto. Estaba celebrando mi cumpleaños cuando me empezaron a llegar mensajes sobre la entrevista. Lo que dijo Adara me parece valiente, pero no me imaginaba que después de todo este tiempo todavía sintiera algo", explicó Rodri.

Sin embargo, dejó claro que sus sentimientos no han cambiado y reafirmó su compromiso con Marta Castro: "Estoy muy tranquilo y feliz con ella. Me sabe mal que no se pensara en Marta durante la entrevista, pero nosotros seguimos igual, nada ha cambiado".

¿Es Adara víctima de sus “batacazos amorosos”?

Rodri también insinuó que las recientes declaraciones de Adara podrían estar influenciadas por los fracasos sentimentales que ha enfrentado tras su separación. En concreto, mencionó la turbulenta relación que la exsuperviviente tuvo con Álex Ghita, su antiguo entrenador personal y ahora concursante de GH Dúo 3.

"Es un trepa", calificó Adara a su expareja en la entrevista, dejando entrever que sus últimas experiencias amorosas no han sido positivas. Estas palabras, según Rodri, reflejan que Adara podría estar reevaluando su pasado tras sus recientes decepciones sentimentales.

El triángulo con Marta Castro

La postura de Marta Castro ante las declaraciones de Adara sigue siendo un misterio. Aunque Rodri evitó dar detalles al respecto, dejó claro que su relación con Marta no se ha visto afectada por el revuelo mediático: "Estamos bien, tranquilos y felices. Eso no va a cambiar".

Un episodio que reabre viejas heridas

La emotiva entrevista de Adara Molinero y la posterior respuesta de Rodri Fuentes han vuelto a poner bajo los focos a esta mediática pareja que, pese a haber tomado caminos separados, sigue generando interés entre sus seguidores.

Aunque Adara ha optado por la sinceridad al expresar sus sentimientos, Rodri se mantiene firme en su postura, dejando claro que su capítulo con la exgran hermana pertenece al pasado.